České sexsymboly 60. a 70. let: Co se s nimi stalo a jak vypadají?

Herečka Jana Brejchová se vždy těšila velikému obdivu mužů a ani ona vůči nim nezůstávala chladná. Její milostný život připomínal hollywoodské herečky a osudových mužů v něm bylo hned několik. Jejím prvním manželem se stal oscarový režisér Miloš Forman, kterého si brala v pouhých osmnácti letech. Jejich manželství však vydrželo pouhé čtyři roky, než se Forman zamiloval jinde. Útěchu hledala Brejchová v náručí německého herce Ulricha Theina, ani tento vztah ale neměl dlouhého trvání, zejména proto, že fungoval na dálku.

Už po roce se manželství rozpadlo a Jana Brejchová potkala herce Vlastimila Brodského, s nímž vstoupila do třetího manželství. Právě z něj vzešla dcera Tereza Brodská, která je také známou herečkou. Brodský ale zdaleka nebyl poslední muž v životě krásné herečky. Ještě v době jejich vztahu se totiž Brejchová zamilovala do hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka a Brodského opustila. Po čtrnácti letech vztahu se její srdce rozhořelo naposledy, a to pro herce Jiřího Zahajského. Toho přebrala z náruče hlasatelce Kamile Moučkové, své kamarádce, která jí za to dlouhé roky nesnášela. Odpustila jí až v roce 2018, tedy 2 roky před svou smrtí.

Jana Brejchová zazářila v řadě českých filmů, ty nejúspěšnější však natočila právě po boku bývalého manžela Vlastimila Brodského. Pár spolu tvořili ve snímcích jako Noc na Karlštejně, Hodíme se k sobě, miláčku…? Nebo Ženu ani květinou neuhodíš. V posledních letech se ale Brejchová kvůli vážným zdravotním problémům hraní nevěnuje. Podle dcery Terezy Brodské však na léta své největší slávy neustále vzpomíná.

