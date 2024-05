České sklo je světový fenomén. Nahlédněte do jeho historie i dílen českých sklářů Křišťálového údolí

Český sklářský průmysl je obdivován po celém světě a kdo má peníze, rád se do České republiky vypraví pro vlastní skleněný výrobek. Ani vy byste si tuto krásu a um českých sklářů neměli nechat ujít. Ne nadarmo je ruční výroba skla a výroba ručních foukaných perel v Podkrkonoší zapsána na seznamu UNESCO. Poznejte historii a současnost českého sklářství a vypravte se s námi na několik míst tzv. Křišťálového údolí.

Historie českého sklářství

První sklárny na našem území vznikaly už ve 13. století. Tehdy se jednalo o nazelenalé sklo, tzv. lesní sklo. Jeho zbarvení bylo dáno vysokým obsahem oxidu železnatého v používaném sklářském písku. Hlavním produktem byly především nápojové nádoby a skleničky. Postupem času se začala vyrábět také skleněná okna a stoly. Největšími odběrateli byly kláštery, hrady, zámky a města.

V 16. století byly položeny základy českého křišťálu a z foukaného tenkostěnného skla se vytvářely trubičky, nejrůznější zvířátka a ozdobné tvary. Koncem 17. století nastal velký boom skleněných pohárů s víkem, číší a malých číšek. Sklářské závody se budovaly v oblastech severních Čech, na Šumavě, v Posázaví a také v Krušných, Lužických a Orlických horách. Právě zde byla naleziště sklářských písků a také husté lesy. Lesní dřevo bylo totiž základním palivem pro sklářské pece.

Začátkem 18. století pozměnili čeští skláři chemické složení křišťálu a díky tomu se český křišťál, jako první na světě, mohl začít brousit a zdobit rytinou. Poprvé se v českých sklárnách začalo objevovat barevné, rubínové a mléčné sklo. Na něj navázalo žluté uranové sklo a tzv. dvojstěnné sklo (dvě do sebe zasazené broušené číšky, mezi kterými byla zlatá fólie). V průběhu 19. století byl sklářský průmysl obohacen o výrobu české bižuterie, vánočních ozdob a dalších moderních výrobků.

Tradice českého sklářství v 21. století

Český sklářský průmysl je součástí národního bohatství. České sklárny a sklářské výrobky získávají i v současnosti po celém světě prestižní designové ceny a skláři neuustále pracují na nových technologiích a patentech. Česká republika se může s pýchou chlubit tím, že po několik století pracuje se všemi sklářskými technikami a neubírá se pouze jedním směrem jako ostatní země po celém světě. Velký důraz se u nás klade také na vzdělání a výchovu mladých sklářů.

České sklo je ve světě fenoménem. Je proto samozřejmostí, že mnoho diplomatických dárků je právě skleněných. Jedná se například o křišťálového lva, který je odléván do formy z 1. republiky. Nárok na něj mají pouze prezidenti a šéfové parlamentních komor, kteří navštíví Českou republiku. Skleněný dárek předal také na své poslední návštěvě v USA premiér Fiala prezidentovi Bidenovi. Jednalo se o unikátní skleněnou kropenku na svěcenou vodu, která pochází z rukou studentky UMPRUM. Skleněné jsou také např. medaile pro vítěze na Mistrovství světa v ledním hokeji 2024.

Ruční výroba skla na seznamu UNESCO

V roce 2023 byla na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO zapsána také ruční výroba skla. Jednalo se o společnou iniciativu České republiky, Finska, Francie, Německa, Maďarska a Španělska. Ruční výroba skla ve všech těchto zemích proto právoplatně spadá na tento seznam.

Pro český sklářský průmysl je to už druhý úspěch během několika posledních let. V roce 2020 byla na tento seznam připsána také Ruční výroba vánočních ozdob a foukaných skleněných perel v Krkonoších.

Která města proslula sklářstvím a stojí za návštěvu?

Už jste někdy slyšeli o Křišťálovém údolí? Jedná se o významné sklářské lokality v Lužických horách, Jizerských horách, Krkonoších a Českém ráji. Tamní sklárny mají bohatou historii a tradici. Nejenom milovníci a obdivovatelé skla a sklářů mohou nahlédnout do výrobních hutí, mačkáren perel a průmyslových továren. Některé objekty mají otevřeno celoročně, jiné pouze výjimečně.

Lužické hory

Crystalex – Nový Bor

https://www.crystalex.cz/

Největší výrobce skleněných produktů v České republice. Své místo má také na zahraničních trzích. Počátky prvních skláren Crystalex sahají až do 17. století. Nový Bor byl v té době srdcem českého sklářského průmyslu. Při výrobě se již několik desítek let používají nejrůznější techniky zdobení – ruční malování, pantograph, stříkání, strojní brus, sítotisk nebo diaryt. Mezi nejvíce prodávané produkty této značky patří především sklenice, poháry a vázy.

Každý rok pořádá firma den otevřených dveří ve sklárně, výrobních provozech a ateliérech. Dospělí se mohou kochat pohledem na sklářské umění a děti si něco vyrobí v rámci dílniček.

AJETO – Lindava u Cvikova

https://www.ajetoglass.com/

V této sklářské dílně vznikají trofeje Tour de France a také cena Thálie. Umělecké výrobky s puncem sklárny AJETO jsou světoznámé. V soukromé sbírce je obdivuje např. Bill Clinton nebo Mick Jagger. A není divu. Za unikátní vázu zaplatíte kolem 75 000 Kč.

Celoročně otevřená sklárna, která je přístupná veřejnosti po celý týden, vás jistě uchvátí. V rámci prohlídky můžete sledovat tvrdou práci a mistrovský um místních sklářů. Prohlédnete si hned několik prostorů sklárny – brusírnu, sklářskou huť i obsáhlý sklad forem. Pokud budete mít odvahu, vytvoříte si sklářskou píšťalou vlastní půllitr či vázičku. Součástí areálu je také restaurace a obchod se suvenýry.

Jílek – Kamenický Šenov

https://www.jilek-glassworks.com/

Historie sklárny Jílek sahá až do roku 1905. Díky tomu se jedná o jednu z nejstarších skláren ve střední Evropě. Prohlídky s možností foukání skla jsou možné celoročně po předchozí domluvě.

Sklárna se specializuje spíše na menší objemy sklářských výrobků. Značnou část její výroby tvoří designové produkty a zakázková výroba. Kdo má odvahu, peníze a nápad, může si zde nechat vyrobit vlastní skleněný výrobek. Při návštěvě vás jistě zaujme i architektura budovy sklárny.

Krkonoše

Rautis – Poniklá

https://www.rautis.cz/

Rodinné sklářství se specializuje na tvorbu vánočních ozdob, svátečních ozdob na stůl, prostorových dekorací nebo květinových závěsů. Celý složitý proces výroby je zpřístupněn návštěvníkům v rámci prohlídek. Unikátní vánoční ozdoby jsou zde skládány z malých foukaných perliček podle starodávných vizuálů. Všechny kroky od výroby perliček, přes navlékání na drát a dotvoření ozdoby jsou vytvářené ručně. Tato náročná výroba probíhá jen v České republice a je zapsána na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Rezervujte si své místo na prohlídce a vyzkoušejte si na vlastní kůži jaké to je, když máte ručně navlékat perličky a tvořit ozdoby.

Sklárna a minipivovar Novosad α syn – Harrachov

https://www.sklarnaharrachov.cz/

Sklárna byla založená v roce 1712 a od té doby svůj provoz nikdy nepřerušila. Jedná se tak o nejdéle fungující sklárnu na světě. Najdete zde světový unikát – historickou brusírnu, kde se sklo brousí na přírodních kamenech, které jsou na dřevěných stolicích poháněných vodní turbínou. Do prodeje zde odchází nejrůznější skleničky, karafy, vázy, těžítka, umělecké mísy a lustry.

Prohlídky lze absolvovat celoročně. Pokud budete mít zájem, máte možnost rytí či malování na sklo. Sklářské muzeum nabízí možnost prohlídky nejhodnotnější a největší sbírky českého skla – je zde více než 5 000 exponátů. Součástí areálu je také minipivovar, lázně, hotel a restaurace.

Jizerské hory

AG Plus – Jablonec nad Nisou

https://www.agplus.cz/

Také výroba skleněných knoflíků patří ke sklářskému průmyslu. Počátky českých skleněných knoflíků sahají do druhé poloviny 18. století. K velkému rozmachu došlo až v první třetině 20. století, kdy vznikaly nové výrobní postupy a technologie. Dnes jde většina knoflíků na vývoz do zahraniční – především do Japonska, USA nebo Itálie. Nejedná se však o žádnou masovou výrobu. Právě naopak. Vznikají zde unikátní knoflíky pro sběratelské účely nebo hobby sektor.

Kdo si chce vyrobit vlastní knoflík, má možnost navštívit sklárnu v rámci předem objednané prohlídky. Jestliže se obáváte, že nebudete dostatečně kreativní, zakupte si nějaký knoflík či knoflíkovou bižuterii na památku v přilehlém obchůdku.

Muzeum skla a bižuterie – Jablonec nad Nisou

https://www.msb-jablonec.cz/

Takové množství bižuterie a skleněných výrobků nikde jinde na světě neuvidíte. Muzeum se skládá z několika částí a expozic, které vás seznámí se všemi možnými obory skla a bižuterie včetně nejrůznějších materiálů a technologií. Mezi 12 miliony unikátních předmětů najdete vánoční ozdoby, starověké produkty i unikáty moderního sklářství. Spokojené zde budou také rodiny s dětmi, které si mohou vyrobit vlastní výrobek nebo obdivovat perličkový vláček.

Muzeum je otevřeno celoročně, vždy od úterý do neděle. Zúčastnit se můžete také některé doprovodné akce či programu, které muzeum plánuje v rámci celého roku.

Vitrum – Janov nad Nisou

https://www.vitrum-sj.cz/

Sklárna Vitrum byla postavená v roce 1912. Od té doby se její výrobní program několikrát změnil. Z výroby odcházely skleněné náramky, hutní ručně tvarované sklo, lisované sklo, ale i laboratorní, sanitární a dekorační sklo. Dnes se zde vyrábí sklenice, dózy a uranové, dekorativní, laboratorní nebo technické sklo.

Prohlídky tradiční sklárny, která je kulturní památkou, se konají pouze po předchozí domluvě. Prohlédnete si velkou hutní halu se dvěma pecemi a stovkou starých forem.

Český ráj

Ladislav Ševčík Bohemia Crystal – Železný Brod

https://www.sevcikcrystal.cz/

Jestliže chcete vidět na vlastní oči výrobu nejluxusnějšího českého křišťálu, budete tu na správném místě. Rodinná firma ručně zpracovává sklo od roku 1990. Výrobky z této sklářské dílny jsou předávány jako diplomatické dárky, prestižní ocenění nebo jsou určené pro sběratelské či investiční účely. Jedná se o broušené sklo, ryté sklo a tavenou plastiku.

Prohlídky tohoto sklářského ateliéru jsou možné pouze po předchozí domluvě. Světově uznávaný um místních sklářů ale stojí za vidění.

Wranovsky Crystal – Turnov

https://wranovsky.com/

Rodinná firma se specializuje výhradně na výrobu křišťálových lustrů. Každý kousek z této dílny je originální a jedinečný, nikde na světě nenajdete přesnou kopii. Umění výroby lustrů si předávají skláři z generace na generaci. Hotové produkty zdobí interiéry nejrůznějších koutů světa (např. USA, Jižní Afriku, Slovensko nebo Kypr). Jedná se jak o tradiční vizuály, tak také moderní pojetí křišťálových lustrů.

Prohlídky v rodinném sklářství jsou možné po předchozím objednání. Dozvíte se něco o historii podniku, výrobním procesu a vyzkoušíte si vlastní um. Součástí je také prohlídka showroomu křišťálových lustrů a dekorativního skla. A pokud máte dostatek finančních prostředků, můžete si navrhnout vlastní křišťálový lustr, který vám zde na zakázku vyrobí.

Urbanglass – Loukovec

https://www.urbanglass-figurky.cz/

Menší rodinná firma byla založena v roce 1991. Specializuje se především na výrobu menších skleněných postaviček, figurek, květin, zvířátek a šperků. V její nabídce najdete také originální skleněné betlémy, které většinou zůstávají v soukromých galeriích nebo u sběratelů. Betlém lze sestavit zhruba z 250 komponentů, jež Urbanglass nabízí.

Na prohlídku je lepší objednat se předem. Na vlastní oči uvidíte práci mistrů, seznámíte se s historií sklářství a vyzkoušíte si vyrobit vlastní malou figurku. Pokud tomuto sklářskému umění propadnete, můžete se také zúčastnit sklářského kurzu.