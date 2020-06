Česko hledá Superstar: Jak žijí finalisté prvního ročníku z roku 2004?

Je to už šestnáct let, co mohla naše země poprvé sledovat talentovou soutěž Česko hledá Superstar. A jestli nějaký ročník pomohl vítězi ke slávě, byl to právě tento, protože jméno Aneta Langerová zná dnes každý. I když poslední dobou je o ní slyšet trochu méně. Co se stalo s ní a s ostatními finalisty?

Veronika Zaňková Sympatická blondýnka Veronika Zaňková byla asi nejméně výraznou postavou z deseti finalistů prvního ročníku Česko hledá Superstar. Potvrdilo se to i během prvního finálového kola, kdy to byla právě ona, kdo jako první soutěž opustil. Veronika nakonec vystudovala mediální komunikaci a poměrně brzy po soutěži se vdala. Nyní má s manželem tři děti a žije údajně poklidným životem. Lásky k hudbě se ale nevzdala a dodnes se věnuje skládání písní.

Petr Poláček Petrovi Poláčkovi se od začátku přezdívalo český Jon Bon Jovi nejen kvůli jeho podobě, ale i díky jeho lásce k této kapele, jejíž songy si často vybíral. To mu ostatně zůstalo dodnes, jelikož už řadu let vystupuje s kapelou Bon Jovi Revival. Díky soutěži Česko hledá Superstar se mu také otevřely dveře do muzikálů, naposledy účinkoval v představení nazvaném Děti ráje. Právě tam se seznámil se svojí současnou manželkou a bývalou tanečnicí Karla Gotta Kateřinou Hukovou. S ní má nyní syna Tobiáše. Muzika však není to jediné, co Poláčka živí, věnuje se také bojovému umění krav maga, které trénuje.

Petra Páchová Petře Páchové bylo pouhých sedmnáct let, když se účastnila prvního ročníku Česko hledá Superstar. Zaujala nejen svým hlasem, ale i bohatou hřívou krásných vlasů, díky kterým byla snadno zapamatovatelná. Přesto však fanouškům v srdci příliš neutkvěla a se soutěží se rozloučila po třetím finálovém kole. Vítězství sice nedosáhla, zato ale v Superstar našla lásku – v roce 2009 se vdala za kytaristu doprovodné kapely Honzu Lstibůrka. S ním má dvě děti a občas se objevuje i v jeho hudebních projektech.

Stanislav Dolinek Standa Dolinek byl jednou z výraznějších postav soutěže, i když si pozornost nezískal zrovna zpěvem. Bylo ho ale vždy všude plno a o to, aby se o něm vědělo, se snažil i po vypadnutí ze soutěže. Často byl proto vidět v bulváru v rámci nejrůznějších večírků, v hudbě se mu ale prorazit nepodařilo. Proto se v roce 2009 rozhodl, že pověsí pěveckou kariéru na hřebík. Živil se jako provozní restaurace, potom pracoval v hotelu a odtud odešel do banky. Nakonec se rozhodl pro kariéru pojišťovacího agenta, odešel do Ostravy a daří se mu dobře. Jak sám říká, s některými lidmi ze showbyznysu je pořád v kontaktu, jen už se u toho nenechává fotit.

Julián Záhorovský Julián Záhorovský byl jednoznačně největším dívčím idolem prvního ročníku Česko hledá Superstar. Mladé fanynky po něm šílely, a to i přesto, že jeho pěvecké kvality nebyly zrovna ukázkové. Přesto se probojoval až do čtvrtého finálového kola, i když za to spíš mohly jeho modré oči a chlapecký zjev, než hudební projev. Po Superstar vystudoval sociální a masovou komunikaci, živil se PR například pro Českou poštu a působí v kapele Sabrage. Napsal také průvodní píseň Skrytý city k filmu Po čem muži touží. Nedávno dal výpověď v práci a odstěhoval se z Pardubic, aby mohl bydlet kousek od Prahy se svojí novou láskou Bárou, o níž nechce nic prozrazovat.

Martina Balogová Martina Balogová disponovala v prvním ročníku Superstar jedním z nejlepších a nejzajímavějších hlasů, přesto se dostala pouze do poloviny soutěže. Nejdřív to vypadalo, že její kariéra bude stoupat k hvězdným výšinám, vždyť s ní duet natočil dokonce sám Karel Gott! Sláva se ale nakonec příliš nekonala a Martina svého času dokonce pracovala v Německu jako uklízečka. Teď si zpěvem opět nějaké peníze vydělá, sama ale přiznává, že to není nic velkého. Dodnes občas spolupracuje se Sámerem Issou, s nímž se spřátelila už v době Superstar.

Tomáš Savka Tomáš Savka své pomyslné bramborové medaile v Superstar využil na sto procent. Téměř přímo z pódia soutěže totiž zamířil na konkurz do muzikálu Miss Saigon a ještě tentýž rok v něm vystupoval. Úspěšný rok 2004 však zakončil nehodou, když se během oslav silvestra dostal do potyčky, z níž si odnesl hlubokou jizvu na tváři. Muzikálové role se ale hrnuly dál a Savka se objevil například v Bídnících, Golemovi, Třech mušketýrech, Mona Lise nebo Draculovi. Za roli Che v Muzikálu Evita dokonce v roce 2014 získal cenu Thálie. Vydal také dvě sólová alba. Daří se mu i v osobním životě, s o jedenáct let starší manželkou Zuzanou si před dvěma lety pořídil dceru Andulku.

Sámer Issa Sámer Issa se v soutěži umístil na třetí příčce a i jemu mnozí předpovídali slibnou kariéru. Sámer se však brzy stal lvem salónů a víc než kariéře dával přednost divokým večírkům i vztahům. Svého času se spekulovalo i o jeho problémech s drogami. Přesto vydal hned tři alba a jeho prvotina Busted se dokonce díky prodejům stala platinovou. Umístil se i v řadě anket a hudebních cen, mimo jiné několikrát jako nejvíc sexy muž roku. Dnes se o něm ale mluví a píše spíš v souvislosti s večírky a vzhledem, co se týče muziky, je ticho po pěšině.

Šárka Vaňková Šárka Vaňková byla benjamínek soutěže, což jí ale nebránilo být v pouhých šestnácti letech tou nejprůbojnější finalistkou ze všech. Bylo veřejným tajemstvím, že do ní velké naděje vkládá především jeden z porotců Ondřej Soukup. Šárce se podařilo natočit dvě alba, účinkovala v několika muzikálech a také si zahrála v teenagerovské komedii Panic je nanic. Hodně se řešily také její románky se staršími muži, mezi kterými figuroval například také režisér Filip Renč. Pěveckou kariéru ale v posledních letech pověsila prozatím na hřebík a dokonce na čas odešla na Slovensko, kde se živila jako vizážistka. V současnosti by ale měla být zpátky v Čechách a do Bratislavy jen dojíždět.