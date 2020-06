Česko-slovenských manželství přibývá. Za šest let se jejich počet zdvojnásobil

Počet mezinárodních manželství, obzvláště těch česko-slovenských, v naší republice neustále vzrůstá. Za posledních šest let je takovýchto sňatků dvojnásobek. Zatímco v roce 2014 jich bylo 1 427, loni už to bylo 2 002. Čerstvá data z Českého statistického úřadu zjistil slovenský pivovar Zlatý Bažant.

Slovenská značka prémiových piv se rozhodla podpořit česko-slovenské páry speciálním projektem. Sestavila „album“ Na česko-slovenské svatbě 1 určené pro svatební veselí novomanželů pocházejících z Česka a Slovenska.

„Vytvorením originálneho playlistu ,Na česko-slovenské svatbě 1‘ sme chceli predovšetkým urobiť radosť všetkým česko-slovenským párom a podporiť ich tak v uzatváraní sobášov. Slovenské pivo Zlatý Bažant je ideálnym ležiakom pre slávnostnú príležitosť a týmto projektom chceme oslaviť všetky nové česko-slovenské manželstvá. Je úžasné, že ich v posledných rokoch výrazne pribúda,“ říká manažer značky Zlatý Bažant Peter Bustin.

Zlatý Bažant se inspiroval legendární edicí lidových písníček z 90. let, místo folklóru však vsadil na největší hity českých a slovenských interpretů, které jsou populární na druhé straně hranice. Speciální album nabídne 40 písniček zpěváků a kapel jakou jsou Pavol Habera, Karel Gott, Elán, Leoš Mareš, Hokýže Slíže, Hana Zagorová, No Name a další.

Dvě a půl hodiny dlouhý playlist nabitý převážně taneční hudbou si bude možné poslechnout na třech hudebních platformách – Spotify, Youtube Music a Apple Music. Originální svatební mix je volně k dispozici, stačí ho vyhledat podle názvu „Na česko-slovenské svatbě 1“.