Cesta do ráje: Užijte si dovolenou snů na ostrově Mauricius

Mauricius nabízí dokonale bílé pláže, tyrkysové moře, vynikající kuchyni a spoustu zábavy. Ideální zázemí k objevování tohoto rajského ostrova vám poskytnou hotely řetězce Beachcomber.

Sedm kilometrů pláže, sedm bazénů a nekonečně zážitků

Jak název napovídá, v Paradis hotel Beachcomber Golf Resort & Spa se budete cítit jako v ráji. Sedm kilometrů pláže obklopuje prostorný areál o pěti hvězdách, který je umístěn mezi korálovou lagunou a ikonickou horou Le Morne. Bohatá nabídka sportů s vlastní potápěčskou školou, osmnáctijamkové golfové hřiště a přístup na další vyhlášená hřiště z něj dělá ultimátní cíl pro aktivní turisty. Po náročném dni můžete relaxovat na pláži pod palmou nebo v příjemných lázních, kde pochopíte, co znamená „umění wellness“.

Díky přístupu k sousednímu hotelu Dinarobin můžete využít osm restaurací, čtyři bary, sedm bazénů a nekonečnou nabídku sportovních aktivit. Všechny pokoje jsou rozmístěny v tropických zahradách podél dlouhé pláže, kterou omývají tyrkysové vlny Indického oceánu. Pokud máte rádi exkluzivitu, můžete si pronajmout některou z vil. Ty nabízejí dokonalou kombinaci soukromí a luxusu a jsou jen pár metrů od pláže a golfového hřiště Paradis. Kromě služeb privátního butlera si můžete vyžádat i osobního kuchaře. Nechybí ani butiky značek Cartier a Rolex. A samozřejmě ani heliport.

Hotel Paradis nabízí čtyři restaurace. Le Brabant servíruje mezinárodní kuchyni, odkud si můžete vychutnat výhled na pláž i na bazén. La Palma zase přináší na ostrov v Indickém oceánu kousek Itálie. Skvělé jsou zde zejména těstoviny a dokonale jemné hovězí carpaccio. Restaurace Blue Marlin se specializuje na ryby a mořské plody. Grilovaný marlin, tedy mečoun, je za zvuků klavíru a jemně šumících vln oceánu nezapomenutelný. V La Ravanne máte možnost si vychutnat místní speciality i hudbu. Přímo v centru hotelu leží Paradis Bar, který je ústředním bodem večerní zábavy. Stejně jako všechny hotely řetězce Beachcomber má i Paradis bezplatný dětský klub se širokou škálou aktivit a vlastní restaurací, která je speciálně vybavena pro malé strávníky. Paradis nadchne zejména golfisty, kteří mají neomezený přístup na stejnojmenné hřiště. První jamka začíná hned u recepce, takže ze snídaně můžete rovnou vyrazit odpalovat. Kromě standardního zázemí je hráčům k dispozici profesionální golfová akademie a video analýza švihu. Golfisté mohou využít i privilegovaný přístup na špičkové hřiště Mont Choisy Le Golf. Jedná se o nejnovější hřiště na severu ostrova, které nabízí nezapomenutelnou kombinaci skotského linksu a tropické vegetace. Nechybí zde ani moderní klubovna s restaurací a sportovním klubem.

Paradis rozmazluje hosty širokou nabídkou sportů, z nichž většina je zahrnuta v ceně. Mezi nabízené aktivity patří cyklistické výlety, trekking, stolní tenis, volejbal a zejména tenis, tedy konkrétně šest kurtů s umělým osvětlením. Ve sportovním centru je to například fitness trénink, pilates či jóga. Hosté si také mohou užít potápění, lodě s proskleným dnem, jízdu na kajaku, šnorchlování, vodní lyžování, windsurfing a plachtění. Pokud by vám to nestačilo, za třicet minut dojedete do národního parku Black River Gorges, kde se můžete věnovat turistice, pozorování delfínů či objevování krás přírodního parku Casela.

Filmová hvězda

Dáváte-li přednost klidu a soukromí, vaší volbou by měl být pětihvězdičkový resort Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, který hrál hlavní roli v mnoha seriálech a filmech. Jedna část rezortu, zen suites, je vyhrazena pouze pro dospělé a vedle absolutní pohody nabízí i vlastní bazény a exkluzivní místa v restauraci. Mezi charakteristické znaky Dibarobin patří dokonalé služby, vynikající kuchyně a vyhlášené lázně. Relaxovat můžete například při masáži discovery, která uvolní i ty nejzatuhlejší svaly. Samozřejmostí jsou exkluzivní kosmetické procedury s výhradně přírodními produkty značky Be Beautiful. K volnočasovým aktivitám přispívá pestrá nabídka sportů a přístup ke golfovým hřištím. Hosté mohou také využívat všechna zařízení v hotelu Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa. Nechybí ani velkolepé centrum jógy, posilovna, umělecká galerie a butiky.

Dietu si na tento pobyt neplánujte. V restauraci Umami se podává ta nejlepší asian fusion kuchyně, jakou si dovedete představit. Není divu, když ji otevíral šéfkuchař vyhlášené dubajské restaurace NOBU. Určitě zde ochutnejte grilovaného humra a místního tuňáka. Na neformální oběd s nohama v písku zajděte do Le Morne. Servírují zde čerstvé ryby a mořské plody. Oblíbené jsou zde i humří večery. Na toskánské speciality zajděte do Il Gusto, na francouzské speciality do L'Harmonie, na koktejl a živou hudbu do baru Mahagony.

Věnovat se zde můžete také badmintonu, plážovému volejbalu, speedmintonu a stolnímu tenisu. Samozřejmostí jsou osvětlené tenisové kurty, kde smečoval i slavný Stan Wawrinka, který patří hned vedle Zinédina Zidana mezi nezapomenutelné hosty. Pokud jde o vodní sporty, nabízí se kajak, šlapadla, šnorchlování, potápění a vodní lyžování. Hotel má i mezinárodní školu kitesurfingu. Veškeré další informace najdete na www.beachcomber-hotels.com. Pobyt můžete rezervovat přímo na stránkách, ale pokud chcete zažít dokonalou dovolenou bez starostí, využijte služeb travel designérů EliteVoyage.