Cestovatelský horoskop: 3 nejlepší místa na světě pro Blížence

Všechno ochutnat, vidět i zažít nejde? To neznáte Blížence! Potřebují, aby se pořád něco dělo, a jdou naproti všemu, co slibuje dobrou zábavu, povznesení ducha a těla i nové objevy. Vzhledem ke svému proměnlivému temperamentu se ale vyžívají i v místech, která v jednu chvíli nabízejí klid a pohodu a jindy zase rušný cvrkot. Tady jsou tři místa, která splní Blížencům všechny jejich rozmary.

New York, USA

Blížence zajímá především zdejší nikdy nekončící ruch. Město, které nikdy nespí, ve kterém se jako v kotli taví všemožné vlivy všech koutů světa, je zárukou dokonalé zábavy na všechny způsoby. Střípky kultury obyvatel ze 180 států světa vytvářejí kaleidoskop nekonečných možností. Ať už kolísavé touhy Blíženců zabloudí kamkoliv, New York je naplní až po okraj.

A co v New Yorku určitě nevynechat? Určitě notoricky známou nazelenalou sochu Svobody, v jiném odstínu zeleně osvěžující Central Park nebo třeba všemi barvami hrající Times Square. Oslnivé mrakodrapy vás tu budou provázet na každém kroku. Nejlépe si je prohlédnete z vyhlídky Top of the Rock v Rockefellerově centru. Ikoničtí obři – elegantní Empire State Building, krasavec ve stylu art deco Chrysler Building nebo třeba nejvyšší budova ve městě One World Trade Center se vám skrze sítnici uloží hluboko v paměti.

New York je rájem pro shopaholiky. Ti se nejlépe vyřádí například v legendárním obchodním domě Macy’s na Herald Square na Manhattanu nebo na Fifth Avenue, nejznámější nákupní ulici na celém světě. U vytržení tu budou i milovníci umění a muzeí, kterých je ve městě více než stovka. Na své si tu přijdou i sportovní fanoušci. Neopakovatelnou kultovní atmosféru mají například hokejové zápasy New York Rangers v MSG aréně. Za návštěvu rozhodně stojí i Chinatown, ale najdete tu třeba i „malou Itálii“, nebo dokonce československou čtvrť v brooklynském South Slope.

Při hledání ubytování je potřeba vzít v potaz více proměnných. Ceny hotelů jsou nejnižší v zimě. V létě se pak klidně i zdvojnásobí. Spousta hotelů nabízí nejen dvoulůžkové, ale i čtyřlůžkové pokoje, a to za téměř totožnou cenu (včetně námi níže doporučovaného). Bude-li vás víc, nejen že se nebudete bát vlka nic, ale ještě i ušetříte. Dbejte na to, aby byl váš hotel poblíž stanice metra. Odtud se pak už dostanete kamkoliv. Někdy ale může cesta trvat i skoro hodinu. Nejvíc turistických highlightů je na Manhattanu (chybu neuděláte, ani když se ubytujete v sousedních čtvrtích Queens nebo Brooklyn). Nejlevnější hotely najdete v Chinatownu. Ale pozor, některé pokoje tu nemají okna, z čehož by Blížencům, kteří potřebují podněty stejně jako vzduch, mohlo začít brzy „šplouchat na maják“. Doporučujeme hotel Holiday Inn Manhattan Financial District na dolním Manhattanu, který leží jen 300 metrů od památníku Ground Zero.