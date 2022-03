Cestovatelský horoskop: 3 nejlepší místa na světě pro dobrodružné Berany

Energičtí Berani dávají přednost místům, kde praží slunce a o zážitky není nouze. Dobrodružství, vzrušení, akce – to je „svatá trojice“ jejich ideální dovolené. Do všeho se vrhají po hlavě a život si užívají na plné pecky. Připravili jsme pro vás tři tipy na dovolenou, která bude pro Berany výzvou, již tolik milují, napěchovanou zážitky, po kterých bytostně touží. Aktivní Berani si tu přijdou na své, dobijí baterky a po návratu bude jejich vnitřní oheň planout a hřát ještě víc než předtím.

Poté co si zblízka prohlédnou ikonické stavby Opera House a Harbour Bridge, zavítají určitě na známou pláž Bondi Beach. Ta je dlouhá přes kilometr a je plná nejen parádních vln, které lákají k surfování, ale i restaurací, barů a kaváren. Berani rádi zkoušejí cokoliv nového, proto určitě ochutnají vyhlášené fish and chips ve zdejším Bondi Fish House a vykoupají se ve venkovním bazéně se slanou vodou Bondi Icebergs Pool, který je přímo součástí skal na okraji zálivu. Pak se procházkou s krásnými výhledy vydají k pláži Coogee. A na delší výlet se vypraví do Blue Mountains (Modrých hor) plných divoké australské přírody, vzácné fauny i flóry, strmých útesů, eukalyptových lesů a vodopádů.

Punta Skala, Chorvatsko

Dobrodružná dovolená se spoustou aktivního odpočinku, ideálně uprostřed přírody – i to je beraní dovolená snů. Zástupci prvního ohnivého znamení chtějí být tam, kde se něco děje, nesnášejí rutinu, rádi soutěží a vyhrávají a rádi se baví. Proto by se měli vypravit na chorvatský poloostrov Punta Skala nedaleko Zadaru a svůj sen si tam do puntíku splnit. Zakusit tu mohou pohyb všeho druhu, od klasických aktivit typu plavání, potápění a šnorchlování přes cyklistiku, pěší turistiku krásnou přírodou, plážový volejbal, surfování až po jízdu na kole i koni. Pokud zatouží po adrenalinovější zábavě, mohou se vypravit na Mašlenički most a vrhnout se z něj po hlavě dolů, pochopitelně jištěni bungeejumpingovým lanem. Kouzelná příroda pak na Berany čeká v národních parcích Paklenica nebo Krka. Po moři se dá podniknout plavba do Národního parku Kornati a rezervace Telašćica.

Po dobrém sportovním výkonu vyhládne. Zdejší dalmácké speciality a lahodné čerstvé ryby zalité tradičními víny uspokojí všechna znamení zvěrokruhu. Ale nejen dobrým jídlem člověk je živ. Jak již bylo řečeno, Berani milují objevování.

V jen 12 kilometrů vzdáleném Zadaru si přijdou na své. Malebné historické město nabízí kromě starobylých památek i dvě dechberoucí moderní atrakce. Mořské varhany – soustavu trubek a píšťal, na které „hraje“ moře, a Pozdrav slunci – vizuální objekt ze skleněných desek a fotovoltaických solárních panelů. Po soumraku (mimochodem západy slunce tu opravdu stojí za to) nastává magická hra světel, na kterou se jen tak nezapomíná.

Nejen bydlet, ale také si skvěle zasportovat a odpočinout mohou Berani například v resortu Falkensteiner Punta Skala. Zdejší vnitřní fitness areál má rozlohu 800 m2. Vyplavit endorfiny mohou i ve venkovním sportovním centru. Čeká tu na ně desítka tenisových kurtů, multisportovní kurty s umělým trávníkem, hřiště na minifotbal, basketbal, minigolfové a golfové tréninkové hřiště. Dále tu najdou kurty na volejbal, plážový volejbal, badminton a „sport 21. století“ – padel. Služby doplňuje lázeňská péče v lázních Acquapura.