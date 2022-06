Cestovatelský horoskop: 3 nejlepší místa na světě pro Raky

Co čeká Raky v roce 2022? Podívejte se na video:

Jesolo, Itálie

Nalijme si čistého vína. Raci by nejradši zůstali doma, ideálně s celou rodinou, ta však často jejich tendence nesdílí. A vzhledem k tomu, že štěstí jejich blízkých je pro Raky ještě výše než na prvním místě, udělají, co jim na očích vidí. Ale stejně si aspoň prosadí, že se pojede někam, kde se budou všichni cítit dostatečně komfortně, děti se skvěle vyřádí a v okolí bude co objevovat. Tato kritéria dokonale splňuje italské Jesolo, které leží poblíž Benátek. Raci tak nebudou daleko od domova a přitom zažijí dovolenou snů.

Raci sice milují pobyt u vody, ale zároveň jsou velmi kreativní a dokážou ocenit umění. Proto je tento kout Itálie (a vůbec celá Itálie) pro ně jako stvořený. Nedaleké Benátky asi ani není třeba představovat. V těchhle končinách ale krása číhá na každém rohu.

Například blízké Burano je úchvatný ostrov plný barevných domů, známý po celém světě díky svému tradičnímu umění v podobě ručně vyráběných krajek. Ostrov Murano je zase známý díky své tradici foukání skla. Můžete navštívit zdejší sklárnu a práci umělců si prohlédnout pěkně zblízka. Po stopách Romea a Julie, Goetha a Mozarta se můžete vydat v nedaleké Veroně, historie ožívá i ve městě Padova.

A kde se ubytovat? Raci potřebují nejen skvělý hotel, ale stejně důležité je i dobré jídlo. S plným břichem se pak mohou v klidu „stáhnout do své ochranné ulity“ a užívat si dosyta slunečních paprsků a mořských vln. Skvělé jídlo i dokonalou péči naleznou Raci například v hotelu Falkensteiner Jesolo. Kromě stylového moderního designu a wellness oázy Falkensteiner Acquapura SPA tu objevíte spoustu mezinárodních vlivů, aniž se budete muset vzdát typické italské atmosféry. Středomořské pochoutky se zde snoubí s japonskými vlivy, lázeňské procedury zase vycházejí z havajských tradic a přenesou vás do nové dimenze relaxace. Nejen Raci si tu skvěle odpočinou.