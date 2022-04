Cestovatelský horoskop: 3 nejlepší místa na světě pro smyslné Býky

Kdo nemá rád davy, vynechá přelidněnou Pisu a zamíří rovnou do městečka Lucca. A určitě doporučujeme také Sienu s ikonickým náměstím a fascinující katedrálou z černobílého mramoru. Do centra navíc nesmějí auta, takže si procházky po něm užijete beze stresu. Z menších městeček si nenechte ujít Montepulciano – starobylé město ze 7. století s nedalekým kouzelným kostelem San Biagio – a San Gimignano se „středověkými mrakodrapy“.

Každý Býk by si měl aspoň jednou za život zkusit pronajmout vilu v Toskánsku. Potěší ho nejen úchvatné výhledy do krajiny široké jako jeho srdce, ale i zdejší lahodná kuchyně. Když se po dobrém jídle posadí na balkon se sklenkou vína a bude se jen tak kochat tím, co všechno tahle úrodná a malebná země plná olivových hájů, cypřišových alejí a nekonečných vinic dokáže vyčarovat, nebude mu ke spokojenosti chybět prakticky téměř nic.

Býkům, kteří nemají hluboko do kapsy, doporučujeme ubytovat se v po všech stránkách nejlépe hodnoceném pětihvězdičkovém hotelu Le Bristol Paris – an Oetker Collection Hotel, který se nachází jen pár kroků od bulváru Champs-Élysées. Nabízí střešní bazén s výhledem na Eiffelovu věž, zahradu o velikosti 1200 m² a oceňované wellness centrum se soláriem, masážemi a dalšími procedurami. Prostorné, elegantní a jedinečně zařízené pokoje jsou vybaveny nábytkem ve stylu Ludvíka XV. nebo XVI. Božsky si tu pochutnáte ve dvou restauracích: Epicure se třemi hvězdičkami Michelin a 114 Faubourg s jednou hvězdičkou Michelin. Tomu ale odpovídá i cena. Nejlevnější pokoj tu seženete za 1700 euro. Výrazně levnější variantou je pak například hotel Maison Albar Hotels Le Champs-Elysées. S výzdobou připomínající dobu císařství nabízí elegantní ubytování od 280 eur za noc.

Kronplatz, Jižní Tyrolsko, Itálie

Výrazná náklonnost k jídlu Býkům přináší nejen slast, ale občas i problémy. Jejich poživačnost často vede k obezitě, která zatěžuje kotníky, kolena i kyčle a ohrožuje srdce a krevní oběh. Býci mívají sklon k lenošení, ale pohyb a čerstvý vzduch jim rozhodně dělá dobře. Kromě lepší kondice jim přináší i dobrou náladu. Nejlepší jsou pro ně dlouhé procházky, při kterých je ideální střídat tempo. Spálí tak spoustu kalorií a vyčistí si nádherně hlavu. Při chůzi se totiž zklidňuje mysl, třídí a tříbí myšlenky, rozpouští stres a z okolí se dá načerpat spousta inspirace.

Hora Kronplatz je dobře známá milovníkům zimních sportů. Populární lyžařské středisko má ale rozhodně co nabídnout i v létě. Na vrcholku s dokonalým panoramatickým výhledem do všech světových stran najdete nejen obří zvon Concordia, jehož mocný zvuk se odsud nese každý den v poledne, ale také restaurant AlpiNN michelinského kuchaře Norberta Niederkoflera. Hned v sousedství pak stojí za návštěvu dvě muzea. Messner Mountain Museum veleslavného alpinisty Reinholda Messnera navrhla legendární designérka Zaha Hadid. Futuristická stavba je citlivě zasazena do krajiny a v jejích útrobách se skrývá Messnerova horolezecká sbírka i předměty dokumentující historii horolezectví a tradičního alpinismu. Další zastávkou pak může být muzeum horské fotografie Lumen. Opět do okolí vkusně zasazená modernistická stavba nabízí velkoformátová díla nejlepších fotografů dramatické horské krajiny. Kronplatz tak splňuje hned dvě zásadní býčí kritéria – dobré jídlo a kvalitní umění. Navíc je ideálním místem, kde Býci mohou získat zpět svoji ztracenou kondici.

To (a nejen to) najdou nároční Býci také v hotelu Falkensteiner Kronplatz, kde jim doporučujeme se ubytovat. Pětihvězdičkový hotel je určen pouze dospělým, Býci tu tedy naleznou klid, po kterém v životě tolik touží. Lahodit jim bude nejen zdejší úžasná slow food kuchyně s tradičními jihotyrolskými i mezinárodními prvky, ale také architektura a design celého hotelu, který „má na svědomí“ hvězdný designér Matteo Thun. Pozornost je tu věnována nejen všem detailům, ale hlavně hostům. Nejen Býci si tu mohou vyzkoušet svou sílu a obratnost na vnitřní horolezecké stěně, zasportovat si ve špičkově vybaveném fitness centru a pak se dokonale zrelaxovat ve zdejším Acquapura Mountain SPA nebo se kochat nádherným výhledem ze střešního bazénu s panoramatickou plochou na opalování s výhledem na Plan de Corones. Golfisté se mohou neomezeně věnovat této královské hře v Golf Clubu Pustertal. Tady uspokojí všechny potřeby Býků (a samozřejmě i jiných znamení) naráz – maximální luxus, dokonalé jídlo, nadstandardní péče a okolí vybízející k nekonečným aktivitám, které těší tělo i duši.