Četnické humoresky: Jak vypadají a co dělají hvězdy seriálu dnes?

Tomáš Töpfer – Karel Arazím

Velitele pátračky si zahrál herec, režisér, scénárista, divadelní ředitel a politik Tomáš Töpfer, který se v té době hřál na výsluní slávy. Do povědomí diváků se dostal díky filmu Jak básníkům chutná život, ale největší popularity dosáhl teprve hlavní rolí v seriálu Život na zámku a posléze rolí Karla Arazíma v Četnických humoreskách. Nutno zmínit, že se mu dařilo i na divadelních prknech a v roce 1995 dokonce získal Cenu Alfreda Radoka v kategorii nejlepší mužský herecký výkon za roli Jacobowskiho v inscenaci Jacobowski a plukovník.

Později se objevoval spíš ve vedlejších rolích, nicméně letos v květnu by měl do kin vstoupit nový historický film Muž, který stál v cestě, kde ztvárnil hlavní postavu lékaře a politika Františka Kriegla. Do politického dění se přitom sám ve skutečnosti zapojil. v letech 2006 až 2012 působil jako senátor za ODS a na svůj post se vrátil až vloni. Zato o soukromém životě se toho tolik nedozvíme, protože si ho umělec bedlivě střeží. Přesto na veřejnost uniklo, že první manželka dva roky po rozvodu emigrovala i s jejich dvěma dcerami Terezou a Martou do USA, aniž by mu o tom cokoliv řekli. Herec pak své dcery dlouho neviděl a vypátral je až po letech v Seattlu. Podruhé se oženil v roce 1992 s Martou Hergetovou, s kterou má dceru Lucii.

