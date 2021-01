Chce vás partner opustit kvůli milence? Víme, jak nad ní zvítězit a získat ho zpět!

V dnešní době není zas až tak neobvyklé, že i když má muž doma fungující manželství, najde si milenku. Horší pak ale je, pokud se rozhodne opustit rodinu a jít za svojí novou láskou. Chcete-li však s milenkou bojovat a svůj vztah zachránit, není to nemožné. Tyto kroky vám v tom mohou pomoct!

Nedělejte scény Hysterické scény jsou přesně to, co od vás váš partner očekává a podvědomě je na to připravený. Počítá s tím ve svém plánu, protože právě tyto scény ho utvrdí v tom, že dělá dobře, když odejde za milenkou. Proto i když uvnitř vás zuří bouře, nedávejte na sobě nic znát a jednejte v klidu. Přebytečný hněv pak můžete ventilovat třeba prostřednictvím sportu, ne na vašem partnerovi. Váš klid a rozumné jednání ho pravděpodobně překvapí a začne přemýšlet, jestli nedělá chybu.

Předstírejte lhostejnost Pláč, scény, drama, citové vydírání, to jsou celkem běžné reakce žen na nevěru. Lhostejnost, ta vašeho partnera zaskočí. Nedělejte žádné scény, ale přestaňte se o něj starat. Nevařte mu, nežehlete košile ani neperte prádlo. Vyjděte si někam ven s přáteli, nakupte si nové oblečení začněte dělat něco pro sebe, prostě se věnujte sama sobě. Snažte se, aby to vypadalo, že si užíváte a jeho nevěra je vám fuk. Jelikož váš partner očekává drama, vaše chování mu přijde divné, a vy tak získáte zpátky jeho pozornost.

Buďte sebevědomá Každou podvedenou ženu napadne, že by jí ten její nezahnul, kdyby byla o deset let mladší, o pět kilo hubenější, o něco chytřejší, vtipnější a nepřekonatelnější kuchařka. To si rychle vymažte z hlavy, protože to není pravda. Uvědomte si, že chlapi podvádějí i mladé modelky, úspěšné manažerky nebo přebornice v gastronomii. Přestože je to těžké, hledejte ztracené sebevědomí. Kvůli sobě i kvůli němu.

Zaútočte Jakmile budete mít zpět jeho pozornost, začněte jednat. Vezměte ho na výlet na místa, ke kterým se vážou silné společné vzpomínky. Vařte mu jídla, která má nejraději. Dejte se do gala jen kvůli němu. Předveďte mu v posteli vášeň, kterou jste zažívali na začátcích vašeho vztahu. Prostě se ze všech sil snažte, aby si uvědomil, co by mohl ztratit.