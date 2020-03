Chcete, aby si vás partner vážil? Pak byste neměla dělat tyto věci

Vážit si jeden druhého by ve vztahu měla být samozřejmost. V dlouhodobých partnerstvích ale občas dochází k tomu, že si muž a žena přestanou vážit toho druhého. Důvody mohou být různé, některé ale můžete ovlivnit vy sama. Které to jsou?

Nevzdávejte se kariéry Milujete svoji práci, jste v ní úspěšná a ráda byste to někam dotáhla? Tak chvályhodných cílů byste se neměla vzdávat a rozhodně ne kvůli muži. Možná by se mu líbilo, kdybyste zůstala ženou v domácnosti, která ho bude opečovávat a bude k dispozici, kdykoliv si on vzpomene, takové nadšení by mu ale pravděpodobně dlouho nevydrželo. Časem by stejně zatoužil po ženě, která ho dokáže intelektuálně víc stimulovat než manželka, jejíž životní náplní je starost o domácnost. Navíc sny jsou od toho, abyste si je plnila, takže si jděte za svým!

Neupínejte se na děti Pro každou ženu jsou samozřejmě její děti nejdůležitější bytosti na světě a není to nic divného. Neměla byste ale zapomínat, že máte i manžela, který si zaslouží vaši pozornost. Jakmile se váš svět smrskne jen na děti a nebudete schopná mluvit o jiných tématech a věnovat se i dalším věcem, váš partner se dost možná s vámi začne nudit. Nechcete přece, abyste mu připadala nudná a nezajímavá

Neskákejte kolem něho Nedostatek zájmu o partnera je jedna věc, přehnaná pozornost a péče druhá. Ani ta totiž není zcela v pořádku. Jestli se o partnera staráte tak, že mu denně vyvařujete, uklízíte, perete, žehlíte, staráte se o jeho blaho a jste mu po ruce, kdykoliv se mu zamane, aniž by on musel hnout prstem, raději rychle přestaňte. Za co by si vás v takové situaci měl vážit, když se nemusí sám o nic snažit?

Nevzdávejte se přátel a koníčků Pamatujte na to, že i když jste zamilovaná, váš partner není středobod vesmíru. Neopouštějte kvůli němu svůj předchozí život, nevzdávejte se koníčků ani přátel. Svůj čas se snažte pravidelně rozdělit mezi partnera, záliby a kamarády a nenechte ho, aby si vás nárokoval a omezoval váš volný čas. Kdybyste se mu totiž ve všem přizpůsobila, nemusel by o nic bojovat a snažit se, což by vedlo k tomu, že by si vás neměl za co vážit.