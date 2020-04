Chcete, aby vás miloval ještě víc? Vyzkoušejte tyto triky

Nebuďte nonstop na příjmu

Jistě jste už slyšela, že dělat nedostupnou na muže zabírá. Dejte mu najevo, že máte také svůj život a občas potřebujete trochu soukromí. Nebuďte pořád po ruce, protože partner si na tuto jistotu rychle zvykne a mohla by ho brzy omrzet. Jakmile ale uvidí, že na něm nejste závislá a že pro něj nejste samozřejmostí, uvědomí si, jaký by byl život bez vás. To ho donutí přemýšlet a toužit po vás ještě víc.