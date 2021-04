Chcete, abychom vám to dělaly pusou? Pak byste ale měli vědět těchto 7 věcí

Orální sex je praktika, kterou má rád snad každý, ať žena nebo muž. Pro nás ženy je ale poskytnutí orálního sexu občas docela náročné a zdlouhavé. Chcete, aby si to váš partner uvědomil? Tak mu dejte přečíst tenhle článek. Návodné video, jak na orální sex, najdete v úvodu článku.

Trochu uznání by neškodilo Hned na úvod: pokud to mezi námi začne směřovat k orálnímu sexu, měl by být partner už aspoň trochu připravený. Pokud se ovšem musíme ústně dostávat z nuly na sto, pak to stojí dost úsilí, za které bychom si zasloužily alespoň trochu uznání. Nepotřebujeme konfety a zlatou trofej, ale víte, s jakými komplimenty nejdál dojdete! Jak se stát bohyní orálního sexu? Podívejte se na video v úvodu článku. Trapasy v posteli: Jak se s nimi vyrovnat, když už se stanou? I když jste s partnerem naladěni na jednu notu, občas při sexu…

Strkání nepomůže Jsme ženy a máme dobře vyvinuté smysly, takže je nám jasné, co po nás chcete, a nemusíte nás do toho dostrkat. Takové to zatlačení na hlavu, kterým se nám snažíte „jemně“ naznačit, že by vám udělala dobře trocha orálního potěšení, může být spíš na škodu. Tohle gesto v nás může napěnit krev, a jestliže jsme jen trochu chtěly, tak po tomhle jsme bez nálady. Nejlepší pozice, když mu to chcete udělat pusou: Takhle si orální sex užijete i vy! Muži milují orální sex, o tom není pochyb. Nikde ale není psáno, že…

Chrániče na kolena Ano, je nám jasné, že pokud stojíte a my před vás submisivně poklekneme na kolena, abychom se dostaly blíž ke zdroji, je to dost sexy. Není ale možné tohle dělat kdykoli a hlavně kdekoli, pokud nehodláte s sebou nosit polštářek nebo chrániče na kolena. Jisté povrchy prostě bolí. Jak provozovat orální sex: Které polohy jsou pro ústní uspokojování nejlepší? 1 Orální uspokojování je nezbytnou součástí sexu a mnohé ženy mu často…

Pohled k nezaplacení Zatímco vás orálně uspokojujeme, chceme pro vás také pěkný výhled. Je jasné, že vyšpulený zadeček by mohl být to pravé ořechové. Vůbec by tedy nebylo na škodu, kdybyste utrousili pár pěkných komplimentů, aby nám šlo dílo lépe „od ruky“. Je pro vás orální sex utrpením? Pět rad, jak se zbavit křečí i bolestí za krkem 3 Samozřejmě mluvíme o situaci, kdy vy poskytujete orální uspokojení…

69 je občas trochu komplikovaná Zdá se to jako ideální poloha: Vy uspokojujete nás, my vás. Ale pro ženy je potěšení také značně závislé na koncentraci. Pokud děláte to, co děláte, dobře, naše koncentrace na to, co děláme my, polevuje. O ženách se říká, že mohou dělat několik věcí najednou a vše stíhají, v sexu je to však jiné. Nechce vám to dělat pusou? Možná řeší jednu z těchto věcí 2 Pro spoustu žen je orální sex jedinou cestou, kdy jsou schopné…

Varování by neškodilo Zkuste si představit, že máte hluboko v krku něco, z čeho najednou začne stříkat tekutina. Vlétnou vám do očí slzy a zakuckáte se. Takhle přesně se cítíme my s vaší chloubou v ústech, takže příště prosíme o drobné varování, pokud to na vás půjde, abychom se připravily. Královnou orálního sexu: Jak mu dopřát zážitek, na který nezapomene? Řada žen se orálnímu sexu vyhýbá buď proto, že jim připadá nechutný,…