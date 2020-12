Chcete být dokonalou milenkou? Pak byste měla ovládat tyto praktiky

Skvělou milenkou můžete být nejen pro tajného milence, ale i pro manžela či partnera. Aby na vaše laskání nemohl zapomenout, stačí si osvojit zdánlivě drobné triky, které ale odvedou kus práce!

Věnujte se jeho krku Neexistuje snad člověk, který by se nerozplýval blahem, když mu začnete jemnými polibky pokrývat krk, laskáte ho jemně jazykem nebo jemnými kousanci. Krk je velice zranitelné místo, které je jednou z nejúžasnějších erotogenních zón. Jeho laskání se věnujte jak při předehře, tak během sexu, ale i poté! Je vhodné mít sex na prvním rande? Podívejte se na video:

Broukejte Když se řekne orální sex, tak se většina mužů okamžitě zasní, protože pro valnou většinu z nich je to nejoblíbenější sexuální disciplína. Už jen to, že mu věnujete svými ústy speciální péči a absolutní pozornost, je vzrušující. Zkuste ještě jednu maličkost. Zatímco ho budete mít v ústech, začněte si pobrukovat třeba melodii nebo dělat zkrátka zvuky, které rozvibrují jeho úd. Extra vibrace dodají vašemu vystoupení pořádný spád. Rozvibrujte Vánoce: Tyto erotické hračky potěší vás i vašeho partnera 20 Chcete si s partnerem trochu okořenit Vánoce a zpestřit milostný…

Cucejte mu prsty Během svádění, můžete být klidně ještě v baru nebo v restauraci na večeři, věnujte pozornost jeho rukám. Líbejte je, jemně okusujte, drážděte jazykem a cucejte mu prsty tak, jako by to byl jeho penis. Muži mají vizuální fantazii a vaše horké rty na jeho prstě ho rozdivočí jako rudá barva býka. Je to jako trailer na dlouho očekávaný film, který bude již brzy ve vašich kinech! Milostné fantazie během pandemie: Jaké erotické sny máme v době koronaviru? 3 Máte pocit, že se váš milostný život během pandemie změnil? Máte…

Líbejte jeho vnitřní stehna Ano, stejně jako my mají i muži velmi citlivou oblast na vnitřní straně stehen, a pokud se jí budete chvíli věnovat, vyplatí se to. Než se propracujete k jeho penisu v předehře před orálním sexem, posečkejte chvilku a věnujte se právě vnitřním stehnům. Použijte rty, jazyk i zuby, mněte ho, hlaďte ho a užívejte si toho, jaká slastná muka mu působíte, bude to dávat jistě svými vzdechy najevo. Nezapomínejte na oční kontakt! Chcete orgasmus při každém sexu? Tady jsou tipy žen, které vždy vyvrcholí! 6 Říká se, že orgasmus se rodí v hlavě. Když se nedokážete odpoutat od…

Často opakujte jeho jméno Muži jsou pokolení ješitné, a to je fakt. Slyšet své jméno z vašich úst jim činí neskutečné potěšení a dodává to celému smyslnému aktu punc opravdovosti. Jeho oblíbená prdelka z erotických stránek totiž jeho jméno nikdy nevysloví. Takže vzdychejte jeho jméno, vykřikujte ho v extázi, to v něm probudí zvíře! První sex s novým partnerem: Jak se na něj připravit, s čím počítat a co nedělat Padli jste si do oka, máte za sebou několik vydařených schůzek,…

Nezapomínejte na bradavky Přestože muži nemají prsa jako my, pořád mají bradavky a sama dobře víte, jak je příjemné, když si s nimi váš partner hraje. Zkuste na něm všechno, co máte ráda vy, a použijte všechny možné techniky od nejjemnějších po ty s použitím tlaku nebo kousání. Uvidíte, na co bude nejlépe reagovat. Zralé ženy přiznaly, co je pro ně důležité v sexu: Tohle radí mladým holkám Kdybychom mohly poradit svému mladšímu já jednu věc, jež se ukázala…