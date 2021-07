Chcete být neodolatelná jako Francouzky? Zkuste tyto beauty triky!

To, co je v ostatních zemích poslední dobou fenoménem, je pro francouzské ženy tabu. Konturování nemají v oblibě, protože zakrývá přirozené rysy obličeje, a navíc občas vypadá nepřirozeně. Pomocí make-upu proto jen zakrývají drobné nedokonalosti a svěží nádech vykouzlí tvářenkou nebo jemným rozjasňovačem.

Červená rtěnka je základ

Bez červené rtěnky by to nebyla ta pravá Francouzka! Nezáleží na tom, jaký máte styl, co ráda nosíte, jestli si červenou rtěnku vezmete k roztrhaným džínám, nebo společenským šatům. V jakémkoliv případě pozvedne jakýkoliv vzhled a budete díky ní vypadat neodolatelně. Stejně jako Francouzky! Další výrazný make-up už pak není potřeba.