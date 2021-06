Chcete do milostných hrátek zapojit vibrátor? V těchto polohách si ho užijete

Dvě lžičky

Poloha, které se říká lžičky, patří k těm nejintimnějším, i když si s partnerem nevidíte do obličeje. Muž totiž leží na boku za vámi, vaše těla se ale dotýkají po celé délce a on do vás proniká zezadu. V této pozici je ideální použít vibrátor přímo určený na klitoris, díky kterému se snadno přiblížíte orgasmu. A pokud nemáte problém s análním sexem, můžete si milování v poloze lžiček ozvláštnit ještě touto technikou.

