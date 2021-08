Chcete dokonalý make-up bez fleků a suchých míst? Pak dodržujte tyto rady!

Jak se co nejrychleji nalíčit, když zaspíte? Podívejte se na video:

Jemný peeling je důležitý, protože drobné mikročástečky pleť zbaví odumřelých buněk a nežádoucích šupinek. Provádějte ho alespoň jedenkrát za týden, pleť bude jemnější a zářivější. Při jeho výběru si ale dejte pozor, aby byl peeling určený přímo na obličej. Ten na tělo má totiž hrubější složení a jemnou kůži obličeje by mohl poškodit.

Sérum

Povolejte na pomoc séra, pronikají hluboko do pokožky, přinášejí jí živiny a pleť hydratují. Suché pleti prospějí séra hydratační nebo regenerační. Řada žen si stále ještě nezvykla zařadit sérum do své denní rutiny, pokud tedy patříte mezi ně, urychleně to změňte. Sérum se nanáší jako první přípravek na vyčištěnou pleť obvykle ráno, nic ale nezkazíte, když ho použijete i na noc.