Chcete ho svést? Vyzkoušejte řeč těla a získejte si jeho pozornost

Oči často prozradí víc než tisíc slov. Můžete jimi dát najevo sympatie i nesympatie. Pokud chcete, aby si vás všiml, věnujte mu dlouhý pohled z očí do očí. Potom oči cudně sklopte, muže totiž dostává zdánlivá ženská nevinnost. Další pohled, který mu věnujete, bude zpod řas. Stále vás sleduje? Pak se vaše hra povedla a vy jste ho zaujala. Ještě pár takových delších pohledů a máte ho v hrsti! Pozor ale na to, abyste na něj nezírala příliš dlouho a nevyvolávala v něm pocit, že ho sledujete. Využijte periferního vidění, a jakmile zaznamenáte, že se kouká vaším směrem, opětujte mu jeho pohled.

Věnujte mu úsměv

Asi vás nepřekvapí, že když se na něj budete mračit, patrně získá dojem, že je vám nesympatický. Na druhou stranu to neznamená, že se na něj od prvního okamžiku musíte křenit od ucha k uchu, to by zase mohl mít pocit, že se mu vysmíváte. Něžný a trochu záhadný úsměv je přesně to, co potřebujete. Dejte si záležet, abyste se usmívala i rozzářenýma očima, což mu bude signalizovat, že máte zájem.