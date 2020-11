Chcete orgasmus při každém sexu? Tady jsou tipy žen, které vždy vyvrcholí!

Říká se, že orgasmus se rodí v hlavě. Když se nedokážete odpoutat od milionu myšlenek, které se vám honí hlavou, je vždycky těžší ho dosáhnout. Co tedy dělají ženy, které vyvrcholí při každém sexu, jinak než vy? Těchto pět bodů je naprosto stěžejních a stojí za to si je zopakovat!

Pravidelně masturbují Pokud budete pravidelně uspokojovat sama sebe, stanete se expertkou na vlastní tělo, budete znát každý milimetr a vědět, zda vám dotyky právě tady dělají dobře. Budete znát jemné nuance toho, jak se sebou pracovat. Poznáte, jaký tlak, tempo, rychlost je třeba použít, abyste vyvrcholila. Pokud vy sama víte, co vás vzrušuje, partner už tohle všechno může jen povznést na vyšší úroveň. Ramena, diplom, sport i esemeska: Co prospívá ženskému orgasmu? Ženský orgasmus zůstává pro vědce dodnes tak trochu záhadou, i…

Soustředí se na klitoris Většina žen není schopna vyvrcholení, pokud není stimulován jejich klitoris. Dosáhnout orgasmu pouze penetrací a drážděním bodu G je výsadou jen malého procenta žen. Proto se zaměřte na tenhle malý kousek svého těla, pomoci si můžete sama nebo vás na klitorisu může laskat váš partner. Použít se dají prsty, v určitých polohách můžete třít klitoris o jeho tělo nebo použít vibrátor. Ženská ejakulace neboli mokrý orgasmus: Co to je a jak ho dosáhnout? Mokrý orgasmus je jev, který nedává spát mužům ani ženám. Muži ho u…

Nespěchají s předehrou Předehra je velice důležitou součástí milostného aktu, pokud nejste dostatečně vzrušená a nažhavená, tak pro vás bude dosažení orgasmu opět o něco složitější. Neplatí tu žádná pravidla, jak dlouho nebo co byste měla dělat. Každá žena je jiná a každou vzrušuje něco jiného. Některým dělá dobře vášnivé líbání a hlazení, jiná raději dostane naplácáno. Cokoli funguje, jděte do toho a neodbývejte to, probouzí se tím vaše sexuální smysly. Chcete zažít mnohonásobný orgasmus? Jak ho natrénovat a naučit partnera? Jsou ženy, které mají problém vyvrcholit i jednou, a to z různých…

Nebojí se ozvat Nebojte se, nebudete vypadat směšně, když se ozvete a řeknete svému partnerovi, co vás vzrušuje a kde máte ráda jeho dotyky. On sám bude rád, protože mu to pomůže proplout spletitou mapou erotogenních bodů na těle ženy mnohem snáz a dosáhnout tak kýženého cíle, kterým je vaše uspokojení. Už si to jednou musíte zapamatovat: Komunikace je základním stavebním kamenem nejen ve vztahu, ale i v posteli. Není čas ztrácet čas: Jak co nejrychleji dosáhnout orgasmu, když spěcháte? 3 Znáte to, občas prostě je chuť na sex, ale program je tak nabitý, že…