Chcete potěšit partnera? Takhle mu komplimenty nikdy neříkejte

Možná na tom je něco pravdy, ale pak se nemůžete divit, když vám partner v domácnosti nepomůže s ničím. Pokud chce pomoct, nechte ho a věnujte se zatím jiné práci. Koneckonců, podle studie z amerického časopisu Journal of Marriage and Family mají páry, které sdílejí domácí činnosti, zdravější sexuální život!

„Tento dárek není úplně šálek mé kávy, ale oceňuji tvoji snahu!“

Jistě, poděkujte mu, že se snažil vás potěšit pěkným dárkem k narozeninám či Vánocům. Ale říkat mu, že nemá vkus, protože se vám netrefil do toho, co byste si přála, by ho mohlo ranit a příště by vás mohl odbýt květinou a obálkou. Nechte si proto svůj názor pro sebe a do budoucna víc okatě upozorňujte partnera na věci v obchodech, po kterých toužíte. Bude-li pozorný, trapas se příště nebude opakovat.