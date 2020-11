Chcete předejít roztřepeným konečkům vlasů? Pak nedělejte tyto chyby!

Vysoké teploty mohou při úpravách způsobit velké škody. Horko vlasům nesvědčí, proto je lepší fénovat si hřívu vzduchem s nižší teplotou i za předpokladu, že to bude trvat déle. Plánujete-li vlasy dále upravovat žehličkou nebo kulmou, dbejte na to, aby byly naprosto suché. V opačném případě se voda zachycená v pramenech může zahřát a vlas poškodit. Žehličku a kulmu se také snažte používat na nižší teploty a používejte ochranné produkty.

Spěte na hedvábí

Možná se vám to zná neuvěřitelné, ale i ve spánku se mohou vlasy poškodit, třeba už jen tím, jaké povlečení používáte. Zainvestujte do hedvábných povlaků na polštář a vlasy vám za to poděkují. Menší investici pak představují hedvábné čepce, které si na noc můžete vzít. Hedvábí pomůže snížit tření, které vede k poškození vlasů, stejně tak jako satén, který udrží vaše vlasy déle zdravé, lesklé a bez poškození.