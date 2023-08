Chcete se konečně kvalitně vyspat? Těchto pět zásad vám pomůže k nerušenému odpočinku

Pravidelnost Možná že v mládí jste neměla problém víkendové noci probdít na mejdanech a v týdnu pak bez problému vstávat brzy ráno do školy nebo do práce, ale čím jsme starší, tím hůř se s takovými změnami ve spánkovém režimu naše tělo srovnává. Hlavním pravidlem je proto chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu včetně víkendů a dovolené. Usínání a probouzení pak pro vás bude snadnější a přes den nebudete tolik ospalá. Také choďte spát včas, abyste každou noc naspala alespoň sedm hodin. Jógou pro lepší spánek. Jak na to? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 5 Večerní rutina Je pochopitelné, že večer doháníte to, co jste přes den kvůli pracovnímu shonu nestihla. Tak hodinu před spaním ale určitě přepněte do relaxačního módu. Dejte si třeba sprchu nebo koupel, věnujte se meditaci, poslechu uklidňující hudby nebo si přečtěte knihu. Vynechejte určitě aktivity, které jsou stresující a stimulující. To znamená, že před ulehnutím do postele nebudete pracovat, dělat důležitá rozhodnutí nebo vést emotivní rozhovory. Vylučuje se při tom stresový hormon kortizol, který vás udržuje v bdělém stavu. Namožené svaly nepodceňujte: Co na ně funguje a kdy zajít k lékaři?

Pokračování 3 / 5 Ideální prostředí Z ložnice odstraňte veškeré rušivé elementy. V místnosti by mělo být co největší ticho, a pokud vás ruší zvuky z ulice, použijte špunty do uší. Ani domácí mazlíček v posteli není zrovna ideální, pokud vás v noci budí. Dále byste měla vypnout všechna světla a zatemnit okna závěsem nebo žaluziemi. Můžete použít i masku na spaní. Světlo totiž zabraňuje tvorbě hormonu melatoninu, který je zodpovědný za klidný spánek. V místnosti pak udržujte ideální teplotu, která by měla být někde mezi 15–19 °C. Před spaním ložnici dostatečně vyvětrejte, a pokud je v létě horko, otevírejte okno pouze po setmění. Chcete se vyhnout dehydrataci a selhání organismu? Těchto pět pravidel vám pomůže

Pokračování 4 / 5 S elektronikou pryč Před spaním odložte a vypněte notebooky, telefony, televize a další elektronická zařízení, která vyzařují modré světlo. To totiž napodobuje denní světlo a snižuje hladinu melatoninu v těle, abyste byla bdělá. Koukání do obrazovky navíc udržuje váš mozek aktivní a posouvá potřebu spánku, přestože se cítíte unavená. Na noc také ideálně jakoukoliv elektroniku dejte úplně pryč z ložnice nebo alespoň co nejdál od postele. Na mobilu také nastavte tichý režim, aby vás v noci nebudilo vyzvánění nebo vibrace. Je vám horko? Zde je pět tipů, jak se zchladit v bytě bez klimatizace

Pokračování 5 / 5 Alkohol a kofein vynechte Ačkoliv někteří lidé tvrdí, že po večerní kávě klidně usnou, mohou si tím narušit kvalitu spánku. Kofein totiž stimuluje váš mozek a udržuje vás v bdělosti. Nezapomeňte také, že kofein najdete i v čaji, čokoládě nebo energetických nápojích a některých lécích. To samé pak platí pro alkohol. Po pár sklenkách sice možná usnete, ale spánek bude buď hodně povrchní, nebo se začnete budit už po několika hodinách. Alkoholu se tak vyvarujte alespoň tři hodiny před spánkem. Kuřáci by si navíc měli dát pozor na nikotin, který má na naše tělo stejné účinky jako kofein. Na noc si také nedávejte těžká jídla. Úplně se vyhněte tučným, kořeněným a smaženým pokrmům, které vám navíc můžou způsobit zažívací obtíže. A přehánět byste to neměla ani s nealkoholickými nápoji. Pijte dost raději v průběhu dne a večer se napijte jen tak, abyste se v noci nebudila žízní, ale aby vás to nenutilo chodit na malou. Domácí repelenty proti klíšťatům pro lidi, zvířata i zahradu! Jak je připravit a na kolik vás vyjdou?