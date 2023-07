Chcete se vyhnout dehydrataci a selhání organismu? Těchto pět pravidel vám pomůže

Pijte dost vody pravidelně

Celkové množství vody, které byste měla vypít, závisí nejen na ročním období, ale i pohlaví a věku. „Obecně ale platí, že denně by se mělo vypít asi 1,5 litru vody. Pokud však v horkých letních měsících teploty výrazně rostou a přesahují ‚třicítku‘, spotřeba tekutin by měla být o třetinu až polovinu vyšší. Jejich příjem by měl být rozložený rovnoměrně do celého dne,“ zdůrazňuje MUDr. Cyril Mucha.

Dostatečné množství vody je pro lidský organismus důležité hned z několika důvodů. „Voda má zásadní vliv na činnost ledvin, které jsou díky ní schopny čistit krev a odstraňovat z těla zplodiny. Dostatek vody v těle také umožňuje látkovou výměnu mezi vnějším prostředím a buňkami organismu. Další důležitou funkcí vody je ochlazování celého těla,“ popisuje odborník.

K dehydrataci je lidské tělo náchylnější při sportování nebo fyzické práci. Pitný režim by se proto měl v případě zvýšené námahy pečlivě hlídat. „Každý den vydýcháme asi půl litru tekutin ve formě vodních par. K tomu je nutné přičíst ještě odpařování, ke kterému dochází při pocení. Při vyšší fyzické aktivitě se potíme mnohem víc, proto je nutné adekvátně zvýšit i příjem tekutin,“ popisuje MUDr. Ivo Procházka. Při tropických teplotách byste ale měla sportování raději odložit na jindy.

Jak poznáte dehydrataci? Podívejte se na video: