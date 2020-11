Chcete se vyrovnat s partnerovou milenkou? Tohle byste měla dodržovat

Zjistila jste, že má váš partner milenku, které se nechce vzdát, ale zároveň ani nechce odejít od vás, a rozhodla jste se s tím smířit. Ať už vás k tomu vedl fakt, že máte děti, společný majetek, nebo si prostě jinak rozumíte a nechcete vztah ukončit, nebude to jednoduché. Jak žít s vědomím, že vás manžel podvádí, a neřešit to?

Vysvětlete to sama sobě V první řadě byste si měla uvědomit, že ve chvíli, kdy se váš manžel dopouští nevěry s vaším vědomím a s tím, že to hodláte tolerovat, nejde vlastně o podvádění. Proto byste k jeho počínání neměla ani tak přistupovat. Sepište si důvody, kvůli kterým jste došla k rozhodnutí, že se s jeho milenkou smíříte, a ve chvílích, kdy budete mít pochybnosti, se na ně podívejte.

Zaměřte se na váš vztah Pokud váš manžel není chronický proutník a nemá milenek hned několik, ale jen jednu, je dost pravděpodobné, že u ní hledá něco, co ve vašem vztahu dlouhodobě nefunguje. Takže místo toho, abyste se zaměřila na milenku, zkuste spíš řešit problém ve vašem vztahu a pracovat na něm. Pokud se vám podaří ho odstranit, je dost možné, že časem váš partner už milenku nebude k ničemu potřebovat a časem s ní svůj poměr ukončí.

Nevyčítejte Jednou jste došla k závěru, že jste smířená s faktem, že má partner milenku, tak se toho držte. Ať už vás k tomu vedlo cokoliv, pokud se pro tento krok rozhodnete, není na místě, abyste partnerovi jeho poměr vyčítala a dělala mu scény. Jestli se nedokážete přemoct, pak je evidentní, že jste se se situací nevyrovnala a je třeba ji řešit. Co takhle vyzkoušet partnerskou poradnu?

Nesnažte se jí vyrovnat Nesnažte se milence vyrovnat. Nedělejte si hlavu z toho, že je mladší či hezčí. Největší chybou, kterou teď můžete udělat, je, že se začnete milenkou zabývat. Protože čím více se zaměřujete na to negativní, tím méně energie a času vám zbude na to pozitivní. Ukažte partnerovi svoji dobrou stránku a pracujte na svých dobrých vlastnostech, nesnažte se změnit to, co změnit nejde.

Nehrajte si na špiona Zvědavost není zrovna dobrá vlastnost, ale my ženy si bohužel občas nedokážeme pomoct. Pro váš klidný spánek ale bude lepší, když nebudete tajně slídit v manželových věcech. Neprohledávejte mu telefon, nesnažte se dostat k jeho emailům. V těchto případech opravdu platí rčení, že co oči nevidí, to srdce nebolí. Ať už mezi vaším partnerem a jeho milenkou probíhá jakákoliv komunikace, k čemu vám bude, když se dozvíte její obsah? Dost pravděpodobně jsou to věci, které partner nechce sdílet s vámi, tak si s tím nedělejte hlavu!