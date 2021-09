Chcete si prodloužit léto? Top tipy na dovolenou, kde se ohřejete i v říjnu!

Turecko

Krásy Turecka a příjemně teplé počasí si můžete užívat klidně až do konce října. K nejnavštěvovanějším místům tady patří Alanya, Side a Antalya. Místní hotely jsou kvalitou služeb vyhlášené, ostatně právě v této zemi začali jako první nabízet koncept all inclusive. Přestože by se mohlo zdát, že do Turecka se jezdí hlavně odpočívat do resortu, opak je pravdou. Kam tedy vyrazit, kdyby vás pláž náhodou omrzela? Například pohoří Taurus by vystačilo klidně na čtrnáctidenní dovolenou plnou skvělých treků, rozkládá se totiž na téměř 600 kilometrech. Celkově je příroda v Turecku krásná, je to hodně zelená země se spoustou řek a vodopádů. Oblíbený je například výlet lodí Green Canyonem.