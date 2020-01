Chcete si udržet fungující vztah? Pak se svého muže nikdy neptejte na tyto věci

Samozřejmě, pokud jste s partnerem spoustu let, máte společnou domácnost a případně i rodinu, je normální mít o jeho příjmech přehled. Jste-li ale na začátku vztahu, který by mohl mít budoucnost, není vhodné takovou otázku pokládat. Váš partner by ve vás mohl vidět zlatokopku, které jde především o peníze, a budoucnost vztahu by tak mohla rychle vzít za své.

Podvedl jsi někdy ženu?

Pořádně si rozmyslete, zda chcete znát odpověď na tuto otázku. Pokud bude znít ne, můžete být samozřejmě v klidu. A nebo také ne. To, že dodnes nezahnul, neznamená, že to neudělá v budoucnu. A jakmile vám řekne, že v minulosti nevěrný byl, začnete dumat, jak dlouho bude trvat, než podvede i vás. Vztah, v němž je narušená důvěra, nemá moc velkou šanci na přežití! Takže to berte tak, že co bylo, to bylo, a soustřeďte se především na to, co bude s vaším vztahem dál.