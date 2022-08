Chcete vědět, jaký bude váš partner za 20 let? Poznejte jeho otce!

V dospělosti se pak naopak často snažíme podobnosti se svými rodiči zbavit. Zpravidla to není jednoduché. Občas se přistihneme při tom, jak jsme se v určité situaci zachovali stejně jako jeden z rodičů, a to přestože jsme si přísahali, že to nikdy neuděláme. Podobnost s rodiči tkví nejen ve výchově, příkladu a zrcadlení jejich chování, ale pochopitelně i v genech – v mnoha případech jsme i fyzickou kopií našich rodičů. Proto není v žádném případě k zahození poznat rodiče partnera. O své zkušenosti se s námi podělily čtyři čtenářky.

Dana (39): Filip s otcem nevyrůstal, přesto se mu podobá

Je to celé zvláštní, Filip se svým otcem vyrůstal jen do tří let, i tak je ale celý on. Má stejné držení těla, stejná gesta i stejný černý humor. Filipa v podstatě vychovávala pouze jeho nepříliš příjemná matka, vyrostl jako hýčkaný jedináček, k němuž měla silné pouto. Upřímně se přiznám, že když jsem manžela poznala, tak mě tato skutečnost docela vyděsila. S muži vychovanými pouze matkami nemám dobré zkušenosti. Manžel je však paradoxně mnohem podobnější svému otci než mamince. Nevím, komu za to mám děkovat, přijde mi, že v těchto věcech mají prsty nejen geny, napodobování a vzory, ale i něco, co nedokážeme přesně uchopit a definovat.