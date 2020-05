Chcete vyzkoušet anální sex? Tyto tipy na předehru rozhodně nevynechejte!

Většina žen má z análního sexu obavy nejen kvůli bolesti, ale také proto, že může dojít ke znečištění. Pravdou sice je, že se ve skutečnosti se to příliš nestává, ale pokud vás vidina této „nehody“ děsí, můžete tomu předejít. Bojíte-li se o své krásné povlečení, vyměňte ho za nějaké starší, případně si pod sebe v posteli můžete dát třeba ručník. Jistotu budete mít ale především tehdy, když se před milováním dokonale vyprázdníte, a navíc si uděláte klystýr, který zvládnete i doma, stačí si ho koupit v lékárně a postupovat podle návodu. Tím vám odpadne jedna ze starostí a bude pro vás snazší se uvolnit.

Drážděte erotogenní zóny

Chystáte-li se s partnerem zkusit anální sex, neznamená to, že se vrhnete střemhlav rovnou k vašemu konečníku. I análnímu sexu by měla předcházet klasická předehra, kdy se partner zaměří na vaše osvědčené erotogenní zóny. Rozhodně by neměl vynechat dráždění bradavek, klitorisu, hlazení ani dlouhé polibky. Análnímu sexu může předcházet i klasické milování, které vás nažhaví. Čím déle a vzrušivěji si s vámi partner bude hrát, tím většího uvolnění vašeho těla docílí. Rozhodně ale nezkoušejte vaginální sex po análním, nebo si způsobíte nepříjemný zánět!