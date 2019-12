Chcete zažít mnohonásobný orgasmus? Jak ho natrénovat a naučit partnera?

Jsou ženy, které mají problém vyvrcholit i jednou, a to z různých důvodů – fyzických i psychických. Pokud je to váš případ, nezoufejte, každá jsme jiná a pořád si můžete užívat požitek z doteku a intimity. Nicméně pokud jste orgasmu nikdy nedosáhla, možná když zkusíte následující rady, konečně se vám to podaří. Orgasmus se dá i nacvičit a třeba dosáhnete i mnohonásobného vyvrcholení.

Co to je mnohonásobný orgasmus? Co to vůbec znamená mnohonásobný orgasmus? Je to několik orgasmů během dne, nebo několik hned za sebou? Nikde neexistuje žádná oficiální definice, ale spíš než několik orgasmů denně je to několik těsně po sobě navazujících orgasmů. Nejdříve byste si měla sama zjistit, jak prožíváte orgasmy, kde jsou jejich epicentra, protože potom s nimi budete moct mnohem lépe zacházet. Také je nutné podotknout, že důležitá je i samotná cesta k orgasmu, nejen ten úžasný prožitek.

Zkuste to nejdříve sama a potom až s partnerem Ať už je váš vztah jakýkoli, masturbace je důležitý způsob, jak poznat své tělo a zjistit, jak a co se mu líbí. Během masturbace jste jen sama se sebou a svým potěšením, nemusíte se soustředit na potěšení nikoho jiného a nejsou na vás kladeny žádné požadavky a očekávání. Takže prvním zásadním krokem, jak natrénovat mnohočetné orgasmy, je intenzivní masturbační trénink.

Trénovat, trénovat a zase trénovat Cvik dělá mistra, proto je opravdu důležité masturbovat co nejčastěji. Používejte při tom klidně sexuální pomůcky. Pokud budete kontinuálně stimulovat své erotické partie s tím, že stále vnímáte vzrušivé podněty, třeba sledujete porno, můžou se dostavit kýžené výsledky. Po prvním orgasmu nepřestávejte se stimulací a uvidíte, že další orgasmus bude záhy následovat. Tělo si na to zvykne a pánevní dno se vycvičí jako třeba biceps, je to přece jen sval a dosahování mnohonásobných orgasmů bude pokaždé snazší.