Chcete zhubnout a přestat se trápit? Zkuste intuitivní stravování. 8 rad, jak na to!

Kolik diet už máte za sebou? Desítky? Možná je načase zkusit jíst intuitivně, tedy podle toho, co vám říká vaše tělo. Takzvaná intuitivní výživa není žádný úlet, ale doporučují ji i odborníci. Zejména psychologům se líbí, protože principem diety je dát tělu to, co si přeje, naslouchat mu a díky tomu být spojení. A samozřejmě pak i snáze zhubnete.