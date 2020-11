Chcete znát budoucnost? Jak se zeptat kyvadla, čajových lístků či koule

Podívejte se do koule

Křišťálová koule je klasika, použít ovšem můžete třeba i lupu, skleněnou kouli nebo zrcadlo. Abyste viděli budoucnost co nejlépe, neměli byste svůj prostředek k věštění používat k žádnému jinému účelu a v mezidobí, kdy ho nepotřebujete, ho mít zabalený do černé látky nebo ještě lépe do černého sametu. Než začnete věštit, zapalte si svíčku. Dívejte se bez mrkání do koule a čekejte, až se v ní objeví nějaký výjev. Koule nemusí být velká, stačí vám i dvoucentimetrová. K věštění je ale lepší pravý křišťál. Stejnou službu jako křišťálová koule vám udělá i miska s vodou. Neexistuje žádný platný a funkční návod, jak na to. Musíte si bohužel cestu k poznáním z křišťálové koule prošlapat sami.