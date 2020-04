Dokonalé a pevné břicho je sen mnoha žen. Co dělat, aby bylo zase trochu pevnější? Zázračné diety nefungují, plochého břicha dosáhnete jedině tím, že budete kombinovat pohyb a správné stravování.

Jak zhubnout břicho? Mít po dětech dokonale vyrýsované bříško není jen tak. Navíc nejen matky od dětí, ale i mnohé mladé holky trápí faldíky a povolené břišní svaly, pokud naposledy sportovaly na střední škole v hodinách tělocviku. Co si budeme povídat, pevné bříško není zadarmo, bez cvičení to nejde, zároveň je důležité uvědomit si, že nejde cvičit jen břicho. „Chcete-li mít ploché anebo dokonale vyrýsované břicho už napořád, dosáhnete toho jedině dlouhodobou kombinací komplexního pohybu a správného stravování. Bylo by totiž chybou zaměřit se pouze na břicho. Pokud budete posilovat jen břišní svaly, požadovaný efekt se nedostaví," říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. Pokud tedy třeba pravidelně běháte, zaměřte se při cvičení na horní polovinu těla. Jestliže rádi a často plavete, posilujete při tom horní část těla. Pak pro vás budou vhodné cviky na posílení nohou. Přinášíme vám základní cviky, které vám pomohou k plochému břichu – skvělé je, že se dají dělat i doma.

Ploché břicho: Jaký zvolit jídelníček? A jak by mělo vypadat ideální stravování, toužíme-li po plochém bříšku a štíhlé postavě? Jana Havrdová doporučuje jíst všechno, ale s mírou a zásadně si nepřidávat. Každé jídlo byste měla doplnit velkou porcí zeleniny nebo ovoce. Sacharidy jezte spíš ráno a v poledne. Proto chybuje ten, kdo večeří těstoviny, rizoto nebo knedlíky. Navečer byste měli dát přednost jen kvalitním bílkovinám a zároveň konzumaci jídla co nejvíce omezit. A pozor na alkohol, to jsou velmi zrádné skryté kalorie.

Znáte tajemství core? Za to, že neběháme po čtyřech jako kočky, ale stojíme a chodíme vzpřímeně, vděčíme tzv. core – hlubokému stabilizačnímu systému páteře, který se ukrývá pod povrchovými svaly v oblasti zad a břicha. Core je ale třeba posilovat. Pokud ho zanedbáváme, přestávají pracovat drobnější svaly a výsledkem jsou bolavá záda nebo povolené břicho. Následující cviky, pokud se provádějí pravidelně, fungují jako poukázka na ploché bříško. (Popis cviků najdete v dalších kapitolách, obrázky v úvodu článku.)

1. Prkno Z kleku na kolenou se opřete o předloktí a nohy jednu po druhé postupně natáhněte vzad a opřete o prsty. Zpevněte břišní stěnu a hýždě a vytáhněte se z ramen. Vydržte 5 až 10 sekund.

2. Horolezec Poloha jako při kliku, ruce propnuté a dlaně opřené o podložku. Dynamicky přitáhněte pravou nohu k hrudníku, aby pravé koleno mířilo k pravému rameni. Vraťte se do výchozí polohy a zároveň přitáhněte k hrudníku levou nohu. Opakujte 10x až 20x.

3. Rybí ocas Lehněte si na břicho, ruce pokrčte v loktech a opřete je o čelo. Palce nohou opřete o podložku. Zvedněte obě nohy najednou nad podložku, přitom zatněte hýžďové svaly a svaly konečníku a pochvy. Pár sekund vydržte, pak povolte svaly a opřete se koleny o podložku. Opakujte 10x.

4. Poloviční most Leh na záda, nohy pokrčené v kolenou, chodidla na podložce. S výdechem zdvihněte pánev. Pohyb provádějte silou za pomoci hýžďových svalů. V horní poloze se pomalu nadechněte a s dalším výdechem pomalu obratel po obratli položte hýždě zpátky na podložku. Opakujte 10x.

5. Mrtvola Na závěr cvičení se odměňte chvilkou vleže na zádech, kdy uvolníte celé tělo a jen klidně dýcháte. Po několika minutách pomalu rozhýbejte zápěstí, kotníky a postupně probuďte celé tělo a protáhněte se, jako když ráno vstáváte.