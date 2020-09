Chcete zpátky svého bývalého partnera? Pak ale rozhodně nezkoušejte tyto triky

Sice se říká, že slepované vztahy většinou nevyjdou, neznamená to ale, že je to pravidlo. Ať už jste se se svým expartnerem rozešli z jakéhokoliv důvodu, pokud máte pocit, že to byla chyba, možná stojí za to ještě jednou zabojovat. Nezkoušejte však na něj nějaké finty, to by se vám vymstilo.

Nebombardujte ho Jestli si myslíte, že ho získáte tím, že ho budete neustále uhánět, volat mu a psát, jste na omylu. Dejte mu prostor a buďte mu vzácnou, aby si uvědomil, že mu chybíte. A jelikož nejen my ženy, ale i muži často touží po tom, co nemohou mít, dejte mu najevo, že dokážete žít i bez něj, třeba právě tím, že ho necháte svobodně dýchat. To, že realita je ve skutečnosti jiná, on přece vědět nemusí.

Neponižujte se Jestli je něco anti-sexy, pak je to zoufalá a doprošující se žena. Pokud mu budete dělat scény, citově ho vydírat nebo ho na kolenou prosit, aby vás miloval, spíš než cokoliv jiného se mu zhnusíte. Neshazujte se, neztrácejte svou úctu a nepřestávejte si vážit sama sebe a své hrdosti. Protože jak jinak by si vás mohl vážit on a jednoho krásného dne po vás opět zatoužit?

Neprovokujte Možná vás napadlo vyvolat v něm žárlivost, ale raději to nezkoušejte. To, že svoje sociální sítě zaplníte sexy fotkami ve společnosti tajemných a neznámých mužů, vám ho zpátky do náruče nevrátí. Naopak, muži většinou tuto lest snadno prokouknou a maximálně si pomyslí něco o trapnosti. Ideální je se na sociálních sítích na čas odmlčet. Pokud vás nebude mít neustále aspoň virtuálně na očích, možná mu začnete chybět. Určitě mu minimálně bude vrtat hlavou, kde jste a co vlastně děláte.

Dejte si na čas Možná vás po nějaké době zkontaktuje on sám, ať už za jakýmkoliv účelem. Neodpovídejte obratem, mohlo by to vypadat, že celé dny neděláte nic jiného, než že visíte na telefonu a čekáte na zprávu od něj. Pokud vás pozve na kávu či na drink, je jasné, že vám srdce pořádně poskočí, snažte se ale zachovat klidnou hlavu. Samozřejmě jste určitě ochotná zrušit cokoliv, jen abyste ho viděla, to je ale špatně. Naopak, nechte ho trošku vydusit, ať má pocit, že si vás musí zasloužit. Ale nepřežeňte to!