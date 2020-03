Cher, Rourke, Ryan: Hvězdy 80. let, které plastika změnila k nepoznání

Melanie Griffith

Melanie Griffith si Hollywood podmanila na téměř tři dekády, od sedmdesátých do devadesátých let. Na plátně byla známá svou temperamentní osobností a mnozí ji považovali za sex symbol. Na konci devadesátých let se herečka už nedokázala vyrovnat s projevy stárnutí a její obličej se začal výrazně měnit vlivem botoxu a dalších zákroků. V roce 2017 sama Melanie přiznala, že co se týče zákroků, zašla příliš daleko. I když v posledních letech vypadá trochu jako někdo úplně jiný, je vidět, že se nedokázala zastavit a stále se snaží si „pomoct k lepšímu vzhledu“ pomocí výplně rtů a faceliftingu.