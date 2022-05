Je tahle superpotravina skutečně takový zázrak, jak se o ní říká? Chia jsou malá semínka a skutečně toho dokážou moc. Když se namočí, zvětší svůj objem až desetinásobně, takže vytvoří jakousi hutnou hmotu. A ta má pozitivní efekt při trávení. Navíc obsahují spoustu živin a látek, které jsou zdraví přínosné.

Využití chia semínek je široké

Jsou ideální téměř pro každého. Užívat se dají dokonce i v těhotenství, protože obsahují spoustu zdravých tuků. Chia semínka mají hodně vlákniny, bílkovin, obsahují vápník, železo, mangan, fosfor i zinek. Najdete v nich také spoustu vitaminu C, B a E. Jsou tedy ideálním antioxidantem a mají protizánětlivé účinky. „Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které mají pozitivní vliv na srdce, cévy, nervy, imunitu, zlepšují paměť a soustředění,“ vyjmenovává nutriční terapeutka Dana Šímová.

Hodí se chia semínka i na hubnutí?

Přestože žádné studie nepotvrdily přímý účinek chia semínek na hubnutí, většina těch, kteří je užívají, zhubnou. Jak říká Dana Šímová, je to hlavně kvůli vysokému množství vlákniny a bílkovin, což způsobí, že dokážou zahnat hlad. Zasytí vás i na několik hodin, takže nebudete mít touhu se přejídat. Trávení se zpomalí, udržíte na uzdě hladinu inzulinu a zároveň můžete díky bílkovinám budovat svalovou hmotu.

Nežádoucí účinky chia semínek? Je jich opravdu málo

Chia semínka mají jen skutečně málo nežádoucích účinků. Pravda ale je, že se nehodí úplně pro každého. Nehodí se pro osoby s vysokým krevním tlakem nebo pro ty, kdo mají cukrovku. Přehnané užití vlákniny, které je v chia semínkách opravdu dost, může vyvolat problémy s trávením. Alergické osoby mohou na chia reagovat také přehnaně, takže opatrně, pokud víte, že jste citlivější.

Jak chia semínka dávkovat a jak je konzumovat?

Doporučené dávkování se odvíjí od tělesné váhy, fyzické zátěže a také zdravotního stavu. Doporučená denní dávka chia semínek jsou zhruba dvě polévkové lžíce. Víc si nedopřávejte. Můžete je nasypat do jogurtu, přidat do domácího chleba nebo jimi obohatit cereálie. Lepší je ale nejíst je nasucho, aby se vám semínka nenalepila na stěny krku. Před použitím je namočte do vody, a to zhruba v poměru 1 : 10. Počkejte aspoň 30 minut, než je začnete konzumovat.

