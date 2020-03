Chlamydie: Zákeřná infekce, kterou můžete mít aniž byste o tom věděli

Jedna z nejrozšířenějších pohlavních chorob je nákaza chlamydiemi. I když není tak „proslulá“ jako AIDS, kapavka či syfilis, co do počtu nakažených o sobě dává vědět snad nejvíce. Chlamydie nejsou jen pohlavní infekce, napadají i jiné orgány a přenos probíhá více formami.

Chlamydiová infekce pohlavních orgánů

Největší nebezpečí chlamydií není v nákaze jako takové, ale v tom, že o nich dlouhou dobu nemusíte vůbec vědět, a tím dostanou prostor napáchat v těle obrovské škody. Infekce se zejména u žen nemusí vůbec projevit nějakými vnějšími příznaky, kterým by nositelka věnovala pozornost. Uvádí se, že až osmdesát procent žen chlamydiemi trpělo a nevědělo o tom! Obvykle tak na onemocnění přijdou až náhodně oklikou. Problémy začne mít partner, nebo je trápí jiný intimní problém a při zevrubnějším vyšetření odhalí gynekolog i chlamydie.

Močová trubice i děložní čípek

Do pohlavního ústrojí se chlamydie dostanou nejčastěji při nechráněném pohlavním styku. U mužů se potom usadí v močové trubice, u žen uvnitř děložního čípku. Tam odtud se bakterie rozšiřují do dalších částí pohlavního ústrojů. Čím více času na to mají, tím horší následky jejich přítomnost v těle má. Chlamydie poškodí sliznici, postupně dojde ke slepení vejcovodů. Důsledkem je třeba riziko mimoděložního těhotenství, zvýšená hrozba potratu a v nejtěžších případech i ztráta plodnosti. To bohužel žena často zjistí až ve chvíli, kdy se marně snaží otěhotnět. Tím, že infekce není život nebezpečná a nemívá příliš viditelné projevy, lidé její rizika podceňují.

Příznaky infekce chlamydiemi

V každém případě byste měla zbystřit, pokud si všimnete, že:

Máte silnější menstruaci než dříve, případně krvácíte i mimo cyklus

Pálí vás v pochvě či v močové trubici

Chodíte častěji na malou

Bolí vás v oblasti pánve

Trápí vás výtok

Pohlavní styk se stává bolestivou záležitostí

Na genitáliích se objevují bolestivé vřídky

Všechny tyto jevy provázejí často jiné nemoci nebo obtíže (např. zánět močových cest, endometrióza ad.). Každopádně jsou vždy důvodem k návštěvě lékaře a hledání příčiny! Pokud se přítomnost chlamydií potvrdí, léčba se většinou provádí pomocí antibiotik nebo chemoterapeutik po dobu zhruba čtrnácti dnů. Důležité je, aby léky užíval i partner/ka nakažené osoby, jinak hrozí, že si infekci budou neustále předávat. Po dobu léčby a ještě aspoň týden po jejím ukončení by se měla dvojice každopádně vyhnout sexuálním radovánkám.

Ačkoli chlamydie jsou něco, na co rozhodně není člověk pyšný, v případě nakažení je třeba odhodit stud stranou a informovat všechny sexuální partnery, kteří mohou být potenciálně nakažení. Pokud si žena není jistá, kde se nakazila (a nemuselo to být ani při pohlavním styku), mají její partneři právo o riziku vědět, a je v jejich zájmu i zájmu jejich nových partnerek nechat se vyšetřit.

Chlamydie nejsou jen pohlavní infekce

Prvok Chlamydia trichomatis nenapadá jen pohlavní ústrojí. Libuje si třeba také v plicích. Tam se dostane nejčastěji kapénkovou infekcí, tedy že vás „poprská“ člověk, který je již infikovaný. Příznaky plicních chlamydií jsou dost podobné chřipce, a v tom je opět hlavní riziko – nakažený nepozná, že trpí chlamydiovou infekcí, léčí se na chřipku či nachlazení a bakterie v těle zatím páchají škody. V případě všech běžných chřipkových příznaků (únava, bolesti kloubů), ale třeba i při dusivém kašli nebo angíně se vyplatí zvažovat i tuto variantu.

Také proti plicním chlamydiím se bojuje antibiotiky, léčba zde však trvá obvykle mnohem déle a je potřeba kombinace více preparátů. Pokud se chlamydie neléčí, mohou proniknout i do mozku, nervových tkaní či svalů. Všude, kam se dostanou, likvidují imunitní systém. Jak již bylo řečeno, samy o sobě smrtelné nejsou. Ale pokud tělu seberou imunitu, učiní ho náchylné k jiným chorobám, mnohem závažnějším. Jedná se třeba o únavový syndrom, Alzheimerovu chorobu nebo roztroušenou sklerózu.