Chlup sem, chlup tam: Holit, či neholit aneb Jak šel čas s ženským ochlupením

I když to vypadá, že holit si intimní partie dohladka bez jediného chloupku je výmyslem několika posledních desetiletí, opak je pravdou. Tento zvyk má totiž své kořeny nejen ve starém Egyptě, kde se holá těla považovala za čistá a estetická, takže kouzlu vyholování podlehla i samotná Kleopatra, ale také v antickém Řecku a Římě, kde vše holé bylo považované za krásné. V renesanci holení u žen podléhalo dokonce i obočí a část vlasů nad čelem, protože každý chlup navíc byl znamením, že s ženou budou v manželství potíže. Dnes už si ženy mohou samy zvolit, jakou úpravu „tam dole“ podstoupí, většina ale volí přinejmenším zastřihávání. Jak šel čas s ženským ochlupením? Podívejte se na video v úvodu článku.

Ačkoliv podle logiky veřejnosti jsou právě chloupky něco nečistého a právě dohladka vyholený klín by měl být opravdu čistý, řada lékařů se shoduje na opaku. Podle nich pubické ochlupení zachycuje bakterie, chemikálie a další věci, kterým brání v tom, aby se dostaly do pochvy, a také chrání pokožku před podrážděním. Také pomáhá udržovat vhodnou vlhkost a brání před vstupem možné kvasinkové infekce. Na druhou stranu tuto funkci už dnes snadno nahradí vrstvy oblečení, a tak není nutné ponechávat intimní partie bez estetického zásahu.

I když už si většina z nás zvykla na to, že ženy mívají ochlupení v podpaží i v jiným partiích pod kontrolou, čas od času se i mezi slavnými objeví nějaká hvězda odhodlaná bojovat za přirozený vzhled. Neoholeným podpažím na konci minulého tisíciletí šokovala herečka Julia Roberts při premiéře filmu Notting Hill, chlupy v těchto místech čas od času ukáže i mladá zpěvačka Miley Cyrus, která si je svého času dokonce obarvila načerveno. Pozadu nesmí zůstat ani zpěvačka Madonna, která tuto „módu“ zřejmě okoukala od své dcery Lourdes.

Jak jsou na tom muži?

Podle průzkumů si svůj klín nějakým způsobem upravuje pouze 20 procent mužů. Přitom 90 procent žen v průzkumech přiznalo, že by uvítaly, kdyby muži byli v oblasti penisu a varlat vyholení. Ačkoliv muži po ženách tyto úpravy často vyžadují, sami mají zřejmě pocit, že u nich samotných by se jednalo o akt zženštilosti. A to i přesto, že například v pornografii bývá většina mužů dohladka vyholených. Některé jedince pak nepřesvědčí ani fakt, že zbavením se ochlupení získá jejich chlouba opticky větší rozměry.