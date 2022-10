Chmelové brigády v dobách totality: Jak probíhaly a co se dělo po večerech?

Pověstní Starci na chmelu

Chmelové brigády byly pro studenty zdrojem nových zážitků i společenskou událostí. Není se tak čemu divit, že chmel inspiroval nejen je, ale také muzikálové tvůrce. O chmelové brigádě byl natočen jeden z nejznámějších českých muzikálů šedesátých let Starci na chmelu. V hudebním snímku z roku 1964 tvůrci pod vedením režiséra Ladislava Rychmana dokázali dokonale odrazit nezapomenutelnou atmosféru povinných prací studentů na sběru chmele. Navíc v něm poukázali i na to, co na chmelových brigádách studenti měli rádi i co moc nemuseli.

Kromě toho se v muzikálu odehrává první láska mezi Hankou a Honzou, k čemuž při sběru chmele docházelo často i v reálu. Hlavní role studentů, kteří se během brigády potýkají s mnoha problémy a nedorozuměními, ztvárnili Ivana Pavlová a Miloš Zavadil. Zajímavostí je, že roli Honzy měl původně obsadit Josef Laufer. Jeho vzhled ale připadal některým tvůrcům muzikálu příliš „exotický“. Proto zmíněná postava nakonec připadla právě Miloši Zavadilovi. Díky choreografovi Josefu Koníčkovi pak Josef Laufer získal alespoň roli jednoho z kytaristů v černém oblečení.