Relativně teplé moře, prázdné kempy i pláže a jen nepatrně vyšší riziko nákazy než v Česku. Výchozí podmínky pro dovolenou u Jaderského moře v Chorvatsku jsou teď příznivější, než se na první pohled může zdát, a v podstatě na ni můžete vyrazit ze dne na den bez předchozího shánění ubytování. Cesta do a z Chorvatska také nepřestavuje větší obtíže.

Chorvatsko v květnu 2021

Epidemie koronaviru dovolenou u moře v Chorvatsku v mnoha ohledech paradoxně zjednodušuje. Kdy jindy se vám stane, že si v kempu můžete vybrat to nejhezčí místo, v hotelu dostanete výraznou slevu, na pláži jste v podstatě sami a ještě za vámi radostně vyběhne místní paní, která vás nadšeně vítá se slovy: Jste letos první v moři! Co tedy obnáší cesta do a z Chorvatska, jsou otevřené restaurace, národní parky, jak je to s ubytováním? Dvojice našich spolupracovníků minulý týden, tedy od 10. května 2021 Chorvatsko pro vás otestovala.

Cesta do Chorvatska

Rychlý antigenní test s negativním výsledkem, který je třeba pro vstup do Chorvatska, pořídíte v Česku bezplatně a rychle v některém z odběrových míst. Do Chorvatska však stačí i doklad o prodělané nemoci – nechte si u praktického lékaře vydat potvrzení v angličtině, formulář potvrzení o prodělaném covidu najdete ZDE . Nenechte se zmást tím, že je to formulář na cestu do České republiky, nic jiného na internetu nenajdete. Nově se při cestě do Chorvatska uznává i potvrzení o očkování i jen první dávkou vakcíny (k obojímu se ovšem váží časové lhůty). Aktuální podmínky vstupu do Chorvatska najdete na stránkách chorvatského velvyslanectví ZDE

Situace na hranicích

Dvojice spolupracovníků webu Dáma.cz minulý týden předkládala AG testy jen při cestě tam na chorvatské hranici. Rakouská i slovinská kontrola se spokojily s občanskými průkazy a ujištěním, že jen projíždějí. Češi ve zmíněných zemích patří momentálně mezi ty, kteří tam smějí nanejvýš jen projet (zastávky na čerpacích stanicích a odpočívadlech jsou ale pochopitelně možné). Chorvatská pasová kontrola chtěla jen vědět, kam dvojice směřuje, a stačilo jí obecné "k moři". Správně by měl turista při cestě do Chorvatska vyplnit příjezdový formulář – najdete ho ZDE. Naši cestovatelé na to ale zapomněli a nikdo naštěstí nic vidět nechtěl. Test lze případně vyplnit on-line a jen odeslat.

Tady najdete seznam testovacích míst na covid v České republice

Seznam testů uvedených na Společné listině rychlých antigenních testů, které mezi sebou uznávají členské státy EU, najdete ZDE (Test z lékárny nestačí).

Další cesta k moři v daném případě proběhla bez jakýchkoliv překážek, nikde nebyly žádné fronty ani ve směru do Chorvatska ani ve zpátečním směru. Možná to bylo i tím, že pozdě večer v pondělí je na cestě méně lidí než o víkendu. Pak už jen následovalo otužování u poloostrova Pag (voda měla 16 stupňů Celsia, vzduch příjemných 23 °C) a pohodové osvěžující koupání u přírodních pláží na Makarské riviéře (voda 18 stupňů, vzduch stále kolem 20°C).

Chorvatsko – ubytování za covidu: Hotely, apartmány, kempy

V prvním případě se naskytl nocleh v téměř prázdném autokempu Camping Planik ve vesnici Ražanac v Zadarské župě 17 km severovýchodně od Zadaru. Noc pro dvě osoby s osobním autem a stanem stála 140 Kun (490 Kč).

Na Makarské riviéře, kde je v létě a za normálních okolností poměrně těžké sehnat místo v kempu a na plážích prakticky není k hnutí, je v provozu například Autocamp Krvavica ve stejnojmenné vesnici jen několik kilometrů před Makarskou. Byl poloprázdný a cena za dvě osoby s osobním autem a stanem činila 126 Kun (440 Kč). Pod kempem jsou kamenité přírodní pláže mezi skalami, další přírodní oblázkové, stíněné borovicemi, ale nechybí ani pláže s jemnými kamínky. Teploty už ani v noci neklesají pod deset stupňů (i když o tepelné pohodě u moře rozhoduje vítr), takže není problém stanovat či vyrazit s obytným autem. Počítejte jen s tím, že ne všechny kempy mají otevřeno, tak nenechávejte hledání kempu až na pozdní večer. Fungují hotely a apartmány, přes vyhledávací weby bez problémů najdete širokou nabídku ubytování za skvělé ceny.

Restaurace, obchody, národní parky i kina

Obchody mají normálně otevřeno, uvnitř musíte nosit roušku, ale místní ji mají nasazenou většinou na půl žerdi – pěkně pod nosem. Desinfekci najdete u vchodu i v nejzapadlejší vesnici. Obchody mají limitovanou kapacitu a je nutné dodržovat rozestupy, ale v praxi to neznamenalo žádné omezení. Restaurace fungují, smějí prodávat i jídlo, ovšem otevřeno mají jen venkovní zahrádky. Potíž je v tom, že u moře zatím není mnoho turistů, takže fungují jen podniky, které uživí místní. V malé vesnici tak není otevřená ani pekárna, ani stánky s občerstvením, restaurace, maximálně kavárny s kávou pro místní. Pokud chcete tedy jíst venku, chce se to vydat do města, kde už i místní chodí na jídlo.

Chorvatské národní parky mají normálně otevřeno a do konce května snížené vstupné, které teď koronavirus ještě snížil – například u Plitvických jezer stálo před koronavirem vstupné do konce května 180 kun za dospělého (630 Kč), v sezóně pak 300 kun (1050 Kč). Letos v květnu stálo jen 80 kun (280 Kč). Od června bude stát zase plných 300 kun. V Chorvatsku mají otevřeno i kina, divadla, lze zajít do kostela. Kapacita je samozřejmě omezená a nelze prodávat občerstvení. Na ulicích roušky nosit nemusíte, ale měli byste dodržovat rozestupy a nedružit se s ostatními lidmi – ale představte si, jak to v praxi dodržuje temperamentní jižní národ. Roušky se musí nosit ve veřejné dopravě.

Antigenní testy v Chorvatsku

Při návratu z Chorvatska je potřeba si vyhradit čas na antigenní test. Bohužel alespoň podle oficiálního seznamu na internetu je v Chorvatsku mnohem méně testovacích míst než v České Republice a navíc o víkendu mají většinou zavřeno. Seznam testovacích míst v Chorvatsku naleznete ZDE. Jedno z mála tamních odběrových míst, které funguje i v neděli odpoledne, najdete v patře odletové haly nového záhřebského letiště Franjo Tuđman Airport. Antigenní test tam lze pořídit bez předchozí rezervace za 250 kun (750 korun), i navzdory poměrně malému počtu zájemců si ale čekání na test a výsledky vyžádalo bezmála hodinu. Otevírací doba je od 3:30 ráno do 5:30 večer, webové stránky ale tvrdí, že v případě odletu letadel bude mít odběrové místo otevřeno i déle do večera.

Cesta z Chorvatska

Dvojice našich spolupracovníků se vracela domů v neděli – zatímco přes týden nebyla na dálnici v Chorvatsku vidět téměř žádná auta s cizí poznávací značkou, v neděli už jich výrazně přibylo, což se pak projevilo i na hranicích. Popojíždění v koloně na Chorvatsko-Slovinské hranici trvalo 35 minut – občanky kontrolovali jak Chorvati při výstupu, tak Slovinci při vstupu. Popojíždění v koloně před rakouskou hranicí trvalo více jak hodinu – opět Slovinci kontrolovali výstup a Rakušané vstup. V akci bylo rakouské vojsko, které pomáhalo celníkům, protože Rakušané procházeli důkladnou kontrolou, kdy se cestující museli prokázat negativními testy. Tranzit, tedy i naši cestovatelé, mohli v klidu projet, stačilo ukázat občanský průkaz.

Karanténa po návratu z Chorvatska

Zatímco tři zmíněné státy si pečlivě střeží své hranice, na té české v noci nikdo nebyl a chorvatský antigenní test tak za celou zpáteční cestu nikdo vidět nechtěl. Kromě antigenního testu nadále pro návrat do Česka z Chorvatska trvá povinnost předložit po pěti dnech karantény výsledek PCR testu. To se však podle epidemiologické situace může brzy změnit.

Koronavirus v Chorvatsku aktuálně

I když celkově zůstává Chorvatsko zemí s vysokým výskytem koronaviru s bezmála 2,5krát vyšším počtem nových případů nákazy než v České republice, v turistických oblastech Chorvatska je situace srovnatelná s českým průměrem. České Ministerstvo zdravotnictví udává 67 potvrzených případů za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel České republiky. Incidence v celém Chorvatsku je sice podle Univerzity Johnse Hopkinse 140 případů, ovšem v přímořských oblastech je situace mnohem příznivější. Jak je patrné z mapy německého autoklubu ADAC, v Zadarské župě udává tentýž zdroj v průměru za posledních 7 dní 77 nových případů nákazy na 100 000 obyvatel. Ve Splitsko-dalmatské župě, tedy oblasti s již teplejším mořem, je to pak 81 případů. Je to tím, že Chorvatsko očkuje přednostně pracovníky z turistického ruchu, a postupuje tak rychleji u přímořských oblastí. Výše uvedený relativně vysoký průměr za celé Chorvatsko jde na vrub vnitrozemí, například Záhřebská župa vykazuje incidenci 200.