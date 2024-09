Chryzantémy, královny podzimních zahrad, vynikají nejen pestrou paletou barev, ale také dlouhou dobou kvetení, která trvá až do příchodu prvních mrazů. Dají se pěstovat i jako nádobové rostliny. V článku se dozvíte, jak o ně správně pečovat, aby vám dělaly radost i příští sezónu, a jak připravit chryzantémy na zimu, aby bez problémů přečkaly chladné období.

Pestře zbarvené roztřepené chryzantémy patří v posledních letech k oblíbeným stálicím podzimních zahrad. Tvarované rozkvetlé koule drobnokvětých odrůd, ale i velkokvěté chryzantémy v teplých barvách jsou ozdobou podzimní zahrady prakticky až do prvních mrazů.

Chryzantéma v květináči

Pokud si pořídíte již kvetoucí chryzantémy, dopřejte jim pevný květináč s výživnou půdou a pravidelně je zalévejte ke kořenům a přihnojujte vícesložkovým hnojivem, které můžete přidávat do zálivky. Květinám vyberte teplé slunné stanoviště chráněné před větrem, případně přízemními mrazíky. Substrát nenechte vyschnout, rukou vždy zkuste, zda je zemina vlhká.

Co s chryzantémou na zimu

Po odkvětu ostříhejte uschlé květy a sestříhejte ji do potřebného tvaru. Potom rostlinu přeneste do světlé místnosti s teplotou 5 až 9 °C a občas ji lehce zalijte, aby zemina zcela neproschla. Ven ji zase můžete vrátit na jaře po zmrzlých mužích. Ideálně ji přesaďte do nového pěstebního substrátu a zvyšte zálivku.

Text: Olga Třešlová