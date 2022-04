Chválíte svého partnera? Bez pochval a ocenění nelze mít harmonický vztah

I tón řeči je důležitější, než si myslíme

Pakliže se vám do slov pochvaly a uznání vkrade ironický tón, „zazdíte“ jím všechno, co jste chtěla sdělit. Láska a laskavost mají stejný slovní kořen – nezapomínejte na to. Chcete-li cokoliv s láskou říct, buďte zkrátka laskavá. Laskavost, ač zní to slovo poněkud archaicky, je nesmírně mocná vlastnost. Laskavý partner, laskavá prodavačka, laskavá lékařka, laskavá sousedka – je zkrátka výhra!