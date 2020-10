Chyby při sexu, kterých se často dopouštíme: Takto jednoduše je lze napravit

Pokud máte pocit, že váš sexuální život není uspokojivý tak, jak byste si představovala, je na čase se zamyslet. Možná není chyba jen na straně vašeho partnera, ale i u vás. Jakých chyb se můžete dopouštět, aniž byste si to uvědomovala? Zbavte se jich a začnete si milování skutečně užívat!

Příliš jemné naznačování Spousta z nás má pocit, že muži by měli být schopni poznat, když máme chuť na sex, a vycítit na základě jemných náznaků, že právě nyní je ten správný čas. Pokud muž tyto nápovědy nedokáže odchytit a přejde je bez povšimnutí, můžeme být trochu frustrované. Jestliže mu ale jemně naznačíte, že si jdete lehnout, nebo se k němu tulíte u televize, není to pro mužský mozek dostačující signál, především pokud je on tím hnacím motorem v této oblasti a jeho pokusy byly mnohokrát odmítnuty. Jak to napravit: Muži, stejně jako my ženy, chtějí vědět, že po nich toužíme. Takže mu zkrátka řekněte, jak se vám líbí a jak moc po něm toužíte. Jako třeba: „Miluju tvoje tělo a nemůžu se dočkat, až ho ucítím na tom svém.“ Nebo: „Toužím po tobě a nemůžu se dočkat, až mě pomiluješ.“ Nebo se dotkněte jeho intimních partií tak, že v žádném případě nebude moct přehlédnout váš záměr. Erotická rychlovka: Ideální polohy pro sex, když si chcete užít mimo domov Určitě se vám už někdy stalo, že na vás přijde milostná touha ve…

Stereotyp v opakování toho, co chcete „Řekla jsem mu tolikrát, jak to mám ráda, a on si to stále nepamatuje,“ tak by mohla znít věta, ze které je tato situace zcela jasná. Muži občas během sexu nevnímají dostatečně. Přestože něco neustále opakujete, neznamená to, že si to budou pro příště pamatovat a nebudou třeba hnát tam, kde vy potřebujete mnohem pomalejší nástup... Jak to napravit: Pokud máte doma právě takového jedince, potom se musíte obrnit trpělivostí a i nadále se v těchto situacích ozývat. Opakování je matka moudrosti a jednou na to snad musí přijít. Pokud ne, je možné, že ho prostě vzrušuje, když mu dáváte instrukce. Sex dvakrát týdně může zahnat chřipku aneb proč sex na podzim potřebujeme Podzimní období na mnohé z nás padne jako deka a nechce se nám nic,…

Soustředění se na nedostatky Na mužích je skvělé to, že většina z nich, když dojde na sex, miluje vždy daný okamžik, vychutnávají si ho plnými doušky. Líbí se jim, že mají opravdovou ženu, které se mohou dotýkat, mohou ji laskat a cítit teplo jejího těla na svém. Líbí se jim křivky, prsa, zadeček a neřeší naše nedostatky. My si ovšem mnohdy sex neužijeme právě kvůli tomu, že jakmile se objevíme před mužem nahé, myslíme jen na to, kde máme jaký faldík a jestli náhodou není vidět pomerančová kůže v téhle poloze... Tím si požitek z okamžiku zcela blokujeme. Jak to napravit: Musíte se naučit, jak zaplašit toho kritika, který vám tyto myšlenky neustále vkládá do hlavy. Můžete zkusit soustředění se na vlastní dech, místo na exteriér se zaměřte na interiér. Vciťte se do toho, jak na vás jeho doteky a vše, co dělá, působí. Zkoumejte, co vám dělá dobře, a zkuste třeba stahovat svaly pánevního dna pro větší prožitek. Sex v autě je ideální na podzim: Jak si ho užít, co zkusit a čemu se vyhnout? 1 Pokud si ráda občas zpestříte milování tím, že se vydáte na neobvyklé…

Strach z nedokonalosti Mnoho z nás se snaží být tou nejlepší milenkou, kterou kdy měl, ale jak víme, kdo se moc snaží, může nakonec spíš výslednému efektu ublížit. Nejistota v tom, jak ho nejlépe orálně uspokojit nebo kde se ho dotýkat, aby se mu to líbilo, může být dalším z důvodů, proč si to v posteli posléze vlastně neužíváme. Je to jako ve škole při zkoušce. Jak to napravit: Stačí si sex užívat a užívat si to, když děláte partnerovi dobře. Pokud uvidí, že vás to baví, že zbožňujete každou část jeho těla a dáváte to jasně najevo, bude to absolutně dostačující. Důležité tedy je být pro sex s ním dostatečně zapálená, pokud tápete, tak se jednoduše zeptejte, co mu dělá dobře, a máte vyhráno. Přátelství s benefity: Jaké jsou výhody sexu s blízkým kamarádem? 2 S nejlepším přítelem vás nečekají žádné hádky jako v partnerském…