Chystáte se na rande? Zjistěte si jeho znamení zvěrokruhu, ať víte, na co si máte dát pozor!

Beran (21. 3. až 20. 4.) Randění s tvrdohlavým a temperamentním Beranem nebude vůbec jednoduché. Berani nemají moc trpělivosti a při rozepřích neumějí dobře ovládat svůj hněv. Aby vaše sblížení proběhlo hladce, řešte s ním konflikty až s určitým časovým odstupem. Vyhnete se tak nepříjemnému osočování a možná i velké hádce. Pokud dokážete občas ustoupit a udělat krok nazpět, váš vztah to jen posílí. Dodáte-li Beranovi pocit pochopení a podpory a zároveň mu dopřejete chvíle dobrodružství a vášně, omotáte si ho kolem prstu. Co vás čeká na podzim v lásce? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 12 Býk (21. 4. až 21. 5.) Tvrdohlavý Býk těžko přistupuje na kompromisy. Má rád svůj klid a soukromí. Jeho negativní vlastností je majetnickost, která se týká všech a všeho. Často se u něj tedy po nějaké době vztahu probudí sklony k žárlivosti. Připravte se na to tak, že budete v býčím partnerovi neustále posilovat pocit důvěry. Býk musí cítit, že vám může věřit. Zároveň je pro něj velmi důležité, aby vy jste věřila jemu a dopřála jste mu hutnou dávku soukromí. Pokud Býk dostane svůj klid a pohodu, pak vám snese modré z nebe a rád pro vás vystoupí ze své oblíbené komfortní zóny. Proč jsem pořád sama? Tady je skutečný důvod podle znamení horoskopu

Pokračování 3 / 12 Blíženci (22. 5. až 21. 6.) Blíženci touží po tom, aby měli ve svém životě blízkou spřízněnou duši a nebyli na své urychlené jednání sami. Často ani nechtějí nepromyšleně a rychle řešit problémy, ale nemohou si pomoct. Jsou hodně přizpůsobiví. Emočně velmi kolísají. Při randění si dejte pozor na jeho intelekt. Je to výborný pohádkář. Pokud by se hodně snažil, dokázal by snad omluvit i úmyslnou vraždu. Klíčem k příjemnému randění s Blížencem je určitě naslouchání jeho potřeb a pocitů. Nevěra je ve vztahu zakázané slovo a neomluvitelný čin. Zapomeňte tedy na jiné románky a zaostřete jen na vašeho Blížence. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení

Pokračování 4 / 12 Rak (22. 6. až 22. 7.) Rak vkládá do vztahu hodně emocí, díky čemuž se mu snadno podaří manipulovat se svým protějškem. Pro Raka je důležité, aby měl pocit vlastní důležitosti. Neustále potřebuje někoho zachraňovat, pomáhat mu a ukazovat mu ten správný směr. S každým dalším milostným setkáním nevědomky prohlubujete vzájemné napojení, které pro Raka často končí založením rodiny a možná i svatbou. Jestliže chcete, aby bylo randění s Rakem bezproblémové, dopřejte mu čas od času pocit, že se bez něj na světě ztratíte. Zároveň si co nejdříve vyjasněte, co od vztahu kdo očekává a jak ho vzájemně naplníte. Vzít si ho, či nevzít? Otestujte si svého nastávajícího podle znamení zvěrokruhu

Pokračování 5 / 12 Lev (23. 7. až 22. 8.) Temperamentní a sebevědomý Lev potřebuje neustále někoho vést. Zároveň rád cítí, že je středem pozornosti. Miluje večírky, oslavy a karnevaly. Cesta k příjemnému randění vede přes vzájemný respekt, pozornost a uznání. Připravte se také na to, že vás možná bude lví partner často kritizovat. Berte to s rezervou a nepouštějte se do žádných hádek. Smiřte se s tím, jak to je, a neberte si lví kritiku příliš osobně. Lev vás určitě nechce nijak ranit. Ke kritice ho vedou dobré úmysly. Nejhorší vlastnosti vašeho znamení: Poznejte je, ať je můžete změnit

Pokračování 6 / 12 Panna (23. 8. až 22. 9.) Panna touží po dokonalosti. Kvůli tomu je velice pečlivá a někdy může působit, že jsou její nároky za zdravou hranicí rozumu. Má velké nároky sama na sebe, ale také na svého partnera. Aby bylo tedy vše podle jejích představ, nemá problém s kritikou a řeší i ty nejmenší detaily. Kdo si chce randění s partnerem ve znamení Panny užít, musí se snažit udělat pro něj vše, co mu na očích uvidí. Jakmile se vám to podaří, oplatí vám to Panna stejnou mincí. Které dvojice zvěrokruhu mají nejbolestivější rozchod? Jsou to tyhle!

Pokračování 7 / 12 Váhy (23. 9. až 23. 10) Partneři ve znamení Vah často váhají, kudy jít a co od života očekávají. Jsou nerozhodní a moc netuší, co je pro ně v životě nejlepší. I když jsou hodně diplomatičtí, mají nakonec problémy s vyjadřováním a raději se vyhýbají konfliktům. Rande s Váhou může být někdy oříšek. Na jednu stranu milují jiskření a flirt, na druhé straně ale váhají, jestli začít nový vztah, či ne. Dopřejte jim tedy pocit jistoty a naveďte je na tu správnou cestu. Snažte se každé rande něčím odlišit a okořenit. Jak posílit imunitní systém podle horoskopu? Kdo by měl cvičit, kdo víc spát?

Pokračování 8 / 12 Štír (24. 10. až 22. 11.) Nechtějte po Štírech, aby mluvili o svých pocitech a emocích. Netlačte na ně, aby vám vyjádřili hloubku své lásky nebo aby vám vyprávěli o zážitcích z dětství. Štíři jsou známí svou nedůvěrou v jiné lidi, ale také nadměrnou schopností soucítit s ostatními. Nesnažte se v nich proto probudit lítost. Zbytečně by měli pocit, že tady musejí být pro vás, i když by to tak už necítili. Pokud vytvoříte ve vašem randění prostor pro upřímnou komunikaci, budete se spolu s velkou pravděpodobností cítit dobře. Partnerský horoskop: S jakým znamením se k sobě hodíte?

Pokračování 9 / 12 Střelec (23. 11. až 21. 12.) Střelec je znamení, které se velmi bojí jakýchkoliv závazků a dlouhodobých vztahů. Do každého randění jde tedy na zkoušku a až čas mu ukáže, jak moc vážné to je. Zbytečně Střelci nedávejte ultimáta a nechtějte po něm žádné závazky. Vylekal by se a mohl by vás ranit ve slovní přestřelce. Pokud Střelci dopřejete dostatek volného času pro jeho koníčky a zájmy, pak vám to jistě bude klapat. Jak posílit imunitní systém podle horoskopu? Kdo by měl cvičit, kdo víc spát?

Pokračování 10 / 12 Kozoroh (22. 12. až 20. 1.) Pro Kozoroha je práce v životě velmi důležitá. Mnohdy ji upřednostní i před vaším rande. Nezlobte se na něj ale za to moc a raději mu poskytněte svoji náruč pro odpočinek. Kozoroh má velké ambice a mnoho povinností. Budete-li se snažit váš společný čas aktivně a účelově řídit, jistě si budete rozumět. Podpořte vzájemnou rovnováhu, spolupráci a otevřenost. Netlačte na pilu a nechtějte po Kozorohovi, aby dělal něco, co mu není příjemné. Kozoroh se ve vztahu nesmí nudit, ale zároveň nerad opouští svoji komfortní zónu. Jakou filmovou postavou byste byli podle svého znamení horoskopu?

Pokračování 11 / 12 Vodnář (21. 1. až 20. 2.) Vodnáři touží po tom, aby zachránili všechny kolem sebe a spasili celý svět. Nejde jim ale ani tak o blaho ostatních jako spíše o svůj dobrý pocit. Jsou to také velcí snílci, kteří stavějí pouze vzdušné zámky, jež se s realitou většinou nikdy nepotkají. Může se stát, že budou mít problém s intimním sblížením a vaše randění budou brát spíše jako kamarádskou schůzku. Dáte-li Vodnářům dostatek svobody a ukážete jim, jak moc je máte rádi, možná se vám podaří získat si jejich srdce. Dejte jim pocit, že jsou opravdoví hrdinové a ochránci druhých. Energie léčivých kamenů podle znamení: Jak nás mohou ovlivnit a jaký mají vliv na naše zdraví?

Pokračování 12 / 12 Ryby (21. 2. až 20. 3.) Ryba nezná hranice a má pocit, že v životě a lásce je všechno možné. Rodina, zázemí a domov jsou pro ni hodně důležité. Konflikty se snaží řešit pasivně, vnitřně je však nadmíru rozhněvaná. Emočně je velmi rozhoupaná. Abyste si randění s Rybou užili, snažte se vyhýbat konfliktům, a naopak jí dávejte najevo svou lásku, něžnost a oporu. Ryba hluboce ocení vaší bezpečnou náruč a zároveň pocit, že je svobodná. Vnímejte rybího partnera, poslouchejte jeho pocity a povídejte si s ním. Jak sbalit osudového muže podle znamení: Na Býky nespěchejte, se Střelci si hrajte a u Ryb jednejte