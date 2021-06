Chystáte se v létě do ciziny? Jaká jsou nyní pravidla, na co musíte dát pozor?

S blížícím se létem se zdá, že cestování nakonec nebude tak komplikované, jak to zpočátku vypadalo. Zvažujete dovolenou v zahraničí, ale pořád máte pocit, že nemáte dostatek informací? Možná v tomto článku najdete odpovědi přímo na vaše otázky!

Může se cestovat? Samozřejmě může. „Někomu se tato otázka může zdát jako sci-fi, ale klienti se skutečně ptají, zda už jsou otevřené hranice. Zavřené byly jen pár týdnů loni na jaře, ale jinak se s různými výjimkami a omezeními cestuje po celou dobu," vysvětluje mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Je samozřejmě nutné při cestování sledovat aktuální pravidla a opatření u nás i v dané destinaci, ale v současnosti je většina oblíbených letních destinací otevřená. Nejvíce turistů letos míří do Řecka, Egypta, Turecka, Bulharska, Chorvatska nebo Tuniska. V pondělí 7. června navíc ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že by se od 21. června mělo po Evropě cestovat zcela volně. Zavřené zatím zůstávají některé exotické destinace, ale i to se brzy změní, nejdříve pravděpodobně v Thajsku a na Bali.

Uznává se očkování? Ano, některým zemím stačí už nyní, když se prokážete očkováním, někam můžete dokonce už s první dávkou. Za čtrnáct dnů po ukončeném očkování můžete do Německa či Polska, do Rakouska je možné dokonce vycestovat už dvaadvacet dní po první dávce, dvaadvacet dní po jednorázové vakcíně, případně okamžitě po podání druhé dávky. Například do Slovinska je možné vyrazit už sedm dní po druhé dávce vakcíny Pfizer/BioNTech, ostatní mají lhůtu čtrnáct dní, u AstraZeneca je to jednadvacet dní. Různé lhůty po očkování vyžaduje také Slovensko, většinou je to ale čtrnáct dní od druhé dávky, ale s AstraZeneca stačí osmadvacet dní od první dávky. Jednodušší je to v Chorvatsku, kam můžete bez testů už čtrnáct dní po první dávce.

Kdo platí testy? Většinou si je zařizuje sám cestovatel. Výhodou je, že je momentálně v Česku nově zavedená možnost podstoupit PCR test 2x do měsíce zdarma. Zatím na červen. „Léto si tak mohou užít i ti, pro které byly PCR testy už velkým zásahem do rozpočtu. U čtyřčlenné rodiny je to opravdu viditelné finanční ulehčení," říká Řezníčková.

Jak je to s dětmi? Vždy je lepší před odjezdem zkontrolovat pravidla vybrané destinace. Například při vstupu do Řecka či Bulharska platí stejná pravidla o testech jako u dospělých pro děti starší pěti let. Na cestě do Chorvatska jsou osvobozeny děti mladší dvanácti let. Maďarsko a Slovensko odpouští tuto povinnost dětem až do osmnácti let, Německo do šesti let a Rakousko do deseti let. U dětí starších šestnácti let samozřejmě platí i stejná pravidla o uznávání očkování.

Jak na hranicích prokážu, že jsem negativní nebo očkovaná? Oficiálně cestování po zemích Evropské unie zjednoduší takzvané covid pasy, s jejichž zavedením se počítá k začátku července. V nich budou uvedeny informace o výsledku testů, ukončené vakcinaci nebo o protilátkách po prodělané nemoci. Budou mít elektronickou formu, a tak ho ukážete jednoduše v aplikaci v chytrém telefonu, ale můžete mít covid pas i papírový. Momentálně běží testovací verze. Do zavedení covid pasů mějte u sebe potvrzení o negativním výsledku testu, které vám vydali v testovacím centru nebo jste si jej vygenerovali sami (pro země EU) na webových stránkách http://ocko.uzis.cz, případně certifikát o očkování. Při vstupu do většiny destinací je potřeba ještě vyplnit příjezdový formulář. Vytiskněte si ho už před odjezdem nebo odletem z internetu. Jedete-li s cestovkou, ta vám s formulářem poradí.

Co potřebuji pro návrat domů? Očkování už usnadňuje také návrat domů – pokud od první dávky očkování uplynulo alespoň 22 dní (ale ne více než tři měsíce), stačí po příjezdu či příletu z oranžových a červených zemí jen vyplnit příjezdový formulář. V současné době má ještě většina mimoevropských zemí tmavě červenou barvu, po příletu se tedy musí podstoupit pětidenní samoizolace a až poté se prokázat PCR testem. Vždy je třeba řídit se cestovatelským semaforem, u organizovaného cestování klientům cestovní kancelář ráda s podmínkami vstupu poradí.