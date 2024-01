Čím jste jedineční podle horoskopu? Berani jsou odvážní, Raci pozorní

Blíženci jsou extrovertní a nikdy se nezastaví. Jejich duální osobnost jim usnadňuje rozhovory s kýmkoli, protože nemají potíže ptát se na cokoli. Jsou společenští a vždy se objeví ve správný čas na správném místě. Jsou neposední a neumějí moc naslouchat. Často jsou tak vzrušení, že ztrácejí schopnost slyšet to, co je důležité.

Pokračování 8 / 12

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Štíři přitahují ostatní lidi jako magnet. Jsou to lidé, kteří okouzlí absolutně bez důvodu. Mají charisma, které z nich činí jedinečné bytosti. A přitom to nedělají vědomě. Jsou vášniví a intenzivní ve všem, co dělají, takže není divu, že k nim druzí vzhlížejí. Jsou také tajemní a mají hlubokou duši. Na rozdíl od Lvů nepotřebují, aby byli středem pozornosti, mnohem víc se zajímají o to dostat se pod povrch, aby našli pravdu.