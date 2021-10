Čím nejvíc naštvete svého partnera? Zjistěte to podle jeho horoskopu

Možná jste ten nejvyrovnanější člověk na planetě, kterého hned tak něco nerozhází. Pravděpodobněji však existují věci, které nesnášíte. Může to být cokoli, vlastnosti jiných lidí, lidská neschopnost či špatné počasí. Může za to i znamení, ve kterém jste se narodili. Co tedy podle horoskopu skutečně z celého srdce vy nebo váš partner nesnášíte?

Beran (21. března – 20. dubna) Berani nenávidí ty, kteří dělají vše nesmírně pomalu. Je pro ně doslova trest dívat se na lidi, nebo s nimi dokonce spolupracovat, kteří jsou pomalí. Vadí jim také lidé, kteří příliš moc vysvětlují. Nesnáší ale i další věci, které je zdržují, jako je zpoždění vlaků, autobusů, letadel, autoservisy, odkud jim pořád telefonují, že jejich auto ještě není spravené. Ze všeho nejvíc ale Berani nenávidí úzkoprsé myšlení a nezodpovězené otázky.

Býk (21. dubna – 21. května) Býci o tom sice nemluví nahlas, ale nesnášejí jakékoli změny a také lidi, kteří se neustále něčím chlubí na sociálních sítích. Nemají rádi nedbalé a špinavé oblečení, tragickou obsluhu v restauracích, jednoduché anekdoty, plýtvání jídlem a lidi, kteří si pořád chtějí o něčem promluvit. Ze všeho nejhorší jsou ale pro Býky lidé, kteří odmítají používat antiperspirant, a ještě se chlubí tím, jak jsou „cool".

Blíženci (22. května – 21. června) Blíženci nesnášejí, když jim někdo řekne, aby ztišili hlas nebo úplně přestali mluvit. Komunikace k nim totiž patří a bez mluvení nedokážou fungovat. Ze srdce taky nesnášejí lidi bez smyslu pro humor, když se jim rozbije jejich chytrý telefon nebo počítač, boty, které jim nesedí a tlačí je,, a také zkažené víno. To dokáže Blížence vážně hodně rozzlobit. Ovšem nejvíc ze všeho nenávidí rozhodování. Nezáleží, zda mají rozhodnout něco jednoduchého, nebo naopak složitého, už jen myšlenka, že jejich klid bude narušen a oni se budou muset rozhodnout, jim vadí. Podle nich totiž každé rozhodnutí nakonec přináší problémy.

Rak (22. června – 22. července) Raci nesnášejí, když je někdo v místnosti, kde se nacházejí, kritizuje nebo dělá, že je nevidí. Jsou pořádně naštvaní, když ztratí sluneční brýle, vadí jim lidé, kteří se neumí obléknout, a ti, kterým je jedno, co cítí a prožívají. Protože jsou Raci velmi emotivní, očekávají, že je ostatní budou vidět jejich očima. Není to známka narcismu, ve skutečnosti jen nesnášejí, když je ostatní hned nechápou.

Lev (23. července – 22. srpna) Lvi nesnášejí lidi, kteří se chovají nevychovaně, a lidi, kteří jim říkají, aby zpomalili. Nemají rádi taky nezainteresované jedince, kteří se tváří, že je nic nezajímá. Nesnáší také, když nějakým způsobem uhnou z cesty, po které kráčí, třeba když jim dojdou argumenty, nebo když nedostanou zaplaceno za to, co udělali. Lvi chtějí, aby je ostatní brali jako laskavé přátele, nejlepší milence, nejštědřejší kamarády a taky nejchytřejší osoby v místnosti. Pokud to druzí nedělají, dokáže to Lvy pořádně vytočit. To se pak chovají jako nenávistné šelmy.

Panna (23. srpna – 22. září) Analytické Panny nenávidí lidi, kteří jsou neorganizovaní a nepoužívají správnou gramatiku, také jim vadí emocionální scény na veřejném místě, stand-up komici, kteří provokují publikum, a lidé, kteří při telefonování mluví nahlas. Je toho poměrně dost, co nesnášejí, protože nenávist je pro Panny zábava. Ale existuje jedna věc, kterou Panny bytostně nenávidí – jsou to lidé. Všichni. Je to jednoduché. Lidstvo totiž Pannám dodá vše, co potřebují k nenávisti.

Váhy (23. září – 23. října) Váhy nenávidí cokoli, co narušuje rovnováhu v jejich světě, jako jsou hrubí, konfrontační lidé. Vadí jim lidé, kteří odhazují odpadky jinam než do popelnice, týrání zvířat v jakékoli formě, ti, kteří neodpovídají na maily nebo telefonáty, špinavá auta a hrozné účesy. Pokud bychom ale měli jmenovat jednu věc, kterou opravdu nesnáší, pak je to člověk, který se vám pokouší něco vysvětlit, i když o tématu neví vůbec nic.

Štír (24. října – 22. listopadu) Pokud něco Štíři nesnášejí, ​​jsou to lháři, pasivní lidé, abstinence, zloději per a tužek, hipsteři a také lidé, kteří o nich mluví negativním způsobem. Za každou cenu taky touží po správném řešení za každou cenu. Jsou dobří v aukcích a hazardních hrách, ale tato láska k riziku jim může způsobit nenávist, zvláště když prohrají nebo jsou ošizeni.

Střelec (23. listopadu – 21. prosince) Svobodomyslný Střelec nesnáší lidi, kteří si pořád na něco stěžují, kteří nejsou finančně zodpovědní, nebo ty, kteří jim neustále říkají, že by se měli uvolnit. Střelci taky nemají rádi zradu a lhaní, na to jsou hodně citliví. Přátelé je znají jako „důvěřivé" a každý v jejich okolí ví, že jsou tak trochu naivní – a je to pravda. Ale nemají rádi, když jim to někdo předhazuje.

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna) Konzervativní Kozorozi nesnáší lidi, kteří si od nich pořád půjčují peníze (zejména ty, kteří si půjčují peníze a nevracejí je včas). Také nemají rádi lidi, kteří nechávají víčko z tuby se zubní pastou otevřené, nebo ty, kteří jim řeknou, aby příště přišli bez dětí, protože děti jsou obtěžující. Kozorozi nenávidí, když nemají poslední slovo a taky urážení, ponižování a vulgarismy. Zrozenci tohoto znamení si bohužel myslí, že mají vždycky pravdu, a když jejich pravdu někdo napadne, propadají panice a tvrdě to vrací.

Vodnář (21. ledna – 20. února) Co nesnášejí Vodnáři? Když jim někdo říká, že nevědí, co dělají, nebo že se zabývají příliš minulostí. Nemají rádi neloajální lidi, omezené osoby, které s nimi nesouhlasí, a také nesnáší, když jim někdo dává najevo, že jsou páté kolo u vozu. Nemají rádi situace, které nemají pod kontrolou, nebo když všechny scénáře vidí jako ohrožení jejich kontroly. Pokud jde o kontrolu, chtějí ji mít vždy a za všech okolností, takže je snadno vyvede z míry každý, kdo jim kontrolu sebere.