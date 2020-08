Čím štveme kolegy v práci? Každé znamení způsobuje jiné konflikty. Poznáváte se?

Každý, kdo pracuje v kolektivu, se občas dostane do nějakého sporu. Ať už malého nebo většího. Je to naprosto běžná věc, s níž se setkává každý. Proč však ke konfliktům vůbec dochází, se liší podle znamení. A stejně tak se liší způsob řešení problémů na pracovišti.

Beran (21. března – 19. dubna) Berani jsou rázní a velmi pracovití. To je také ovšem často důvod, proč se dostávají na pracovišti do konfliktů. Berani jsou koule, která se žene dopředu, a mají jen velmi málo trpělivosti, pokud jim někdo nestačí. Důvodem konfliktů bývá často způsob toho, jak druzí práci vykonávají. Pokud do práce někdo vkládá jen polovinu energie Berana, je jasné, že brzy dojde ke konfliktu. A jak ho řešit? Beran si musí uvědomit, že každý má svoje vlastní tempo a že jeho povinností není dělat práci za druhé.

Býk (20. dubna – 20. května) Býci jsou zemské znamení, které je solidní. Jsou ale také tvrdohlaví a tak trochu neohební. Jen těžko s nimi hnete, když nechtějí. Vzhledem ke své odhodlanosti jsou někdy velmi nekompromisní. Ke konfliktům na pracovišti tedy bude docházet ve chvíli, kdy nebudou ochotní dát prostor svým spolupracovníkům. Je třeba větší trpělivosti a spoléhat na to, že i oni svou práci zvládnou.

Blíženci (21. května – 20. června) Blíženci jsou dobří v mnoha věcech, a pokud jim v práci něco chybí, rychle se přizpůsobí. Dokážou velmi obratně přeskočit z jedné práce do druhé a do nových úkolů. Jejich schopnost zvládnout vše ovšem může ochromit jejich motivaci k přidělené práci. Když se jim zdá, že úkol není zajímavý, začne docházet k potížím. Blíženci by měli najít společnou řeč se svými kolegy a naučit se aspoň chvíli postát na místě, aby dokončili to, co začali.

Rak (21. června – 22. července) Raci dokážou skvěle přesvědčovat, jejich slova dokážou změnit spoustu věcí, dokonce víc než jejich činy. Při práci to může být obrovská výhoda, pokud se musí vypořádat s tvrdohlavostí někoho, kdo se snaží pracovní výkon komplikovat. Konflikt na pracovišti však nastane, když tuhle dovednost Raci až moc často zneužívají. Je dobré přesvědčovat ostatní o tom, jak věci vidí, ale jen někdy. Jakmile budete druhými manipulovat, může dojít k potížím. Použijte své přesvědčovací schopnosti jen k tomu, co je nezbytné, soustřeďte se na práci, kterou děláte, a na to, co potřebujete od ostatních. Pak už nechte všechny dýchat.

Lev (23. července – 22. srpna) Lvi jsou vždy v centru pozornosti. Jsou to rození vůdci, a když jsou v záři reflektorů, daří se jim. Lvi motivují ostatní a snaží se, aby i jejich kolegové podlehli jejich vášni pro práci. Lvi ale nejsou dokonalí, pokud jde o spolupráci. Touha po moci a vedoucí roli může způsobit, že se ve své práci budou příliš soustředit na sebe a vlastní perspektivu. Jakmile upadnou do tohoto typu myšlení, jejich kolegové budou trpět a bude docházet ke konfliktům. Soustřeďte se na vlastnosti, které mají vůdci, nechte je svítit, ale občas nahlédněte i ke stolu svým spolupracovníkům. Pak si nebude nikdo stěžovat.

Panna (23. srpna – 22. září) Pannám na pracovišti neuniknou nejmenší detaily a jsou to jedni z nejtvrdších pracantů. Milují dobrou organizaci a perfektně odvedenou práci. Tento metodický přístup k životu ale nesdílí všichni, a navíc může ztížit vzájemnou komunikaci s Pannou. Pokud mají Panny konflikt na pracovišti, je pravděpodobné, že je to proto, že se jejich myšlení liší od myšlení jejich spolupracovníků. Jsou tak oddané své práci, že analyzují a kritizují mnohem víc než kterékoli jiné znamení. Někdy je jejich kritika až nekontrolovaná a může to vést k nepřiměřeným pochybnostem, které ostatní vytáčí. Tyto konflikty je třeba vyřešit tak, že se Panny musí učit být více vnímavé k ostatním a mít k nim zdravý respekt.

Váhy (23. září – 22. října) Pro spoustu lidí je harmonie na pracovišti nemožná a nereálná. Nikoli pro Váhy. Prosazují harmonii za všech okolností, a tedy i na pracovišti. Jejich snaha o smír za každou cenu může způsobit potíže při analýze konfliktů mezi dvěma dalšími lidmi. Pokud dojde ke konfliktu z důvodu odlišných názorů, nelze to vyřešit tak, že se na to prostě zapomene. V těchto situacích může přístup Vah situaci ještě zhoršit. Je nutné prostě konflikt řešit, i když to může být bolestivé.

Štír (23. října – 21. listopadu) Štíři chtějí odstraňovat problémy. Když vidí, že někdo z jejich spolupracovníků nepracuje tak tvrdě, jak by měl, nebo je příliš pasivní, pravděpodobně se budou snažit to vyřešit. Jsou totiž velmi asertivní a občas kvůli tomu překročí hranice, což ostatní nemusí kvitovat s povděkem. Je důležité respektovat hranice jiných osob a zároveň se snažit získat to, co od nich potřebujete. Oba přece pracujete na stejném místě a snažíte se dojít ke stejnému cíli.

Střelec (22. listopadu – 21. prosince) Střelci mají svobodomyslného ducha. Mají schopnost přepínat mezi tím, co jsou pracovní povinnosti a co je zábava. Vždy se snaží žít pro své ideály. Bohužel si při tom vytvoří spoustu nepřátel. Ke konfliktu na pracovišti může dojít, když řeknou to, co mají na mysli, bez ohledu na to, jestli to nevyzní trapně nebo neslušně. Chcete-li minimalizovat tyto konflikty, měli byste se ujistit, že vaše ideály jsou sladěné s vaší prací. Zkuste svou idealistickou vášeň pro život převést do harmonického soužití na pracovišti.

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna) Svou práci dělají Kozorozi svědomitě a projevují přitom obdivuhodnou sebekontrolu, zdrženlivost a odpovědnost. Být takový má ale taky svoje nevýhody. Ostatní v práci totiž podle toho nemusí nikdy dosáhnout vašich standardů. Možná jste pak nekritičtí ke svým spolupracovníkům a máte o nich nevalné mínění. Způsob, jak se těmto konfliktům vyhnout? Zaměřte se na pozitivní vlastnosti svých kolegů, ne na ty špatné. Sami dobře identifikujete chyby a dokážete se z nich poučit. Stačí, když naznačíte, co je potřeba zlepšit, a pochválíte i sebemenší pokrok.

Vodnář (20. ledna – 18. února) Vodnáři mají sklon stát stranou a být uvězněni ve svém vlastním myšlení, takže nevědomky mohou způsobit konflikt i na pracovišti. Jde o konflikt vzniklý zdánlivě z ničeho, protože Vodnáři si dost často ani neuvědomí, že je něco špatně. Jakmile něco způsobí, jsou plaší a nechtějí to řešit. A tak dojde k cyklu chyb, aniž by se začaly chyby řešit. Chcete-li to přerušit, musíte se zaměřit na problém, úplně stejně jako se zaměřujete na svoje vlastní myšlenky. Jakmile pochopíte, čemu čelíte, snadno to vyřešíte.