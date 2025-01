Když místo pomoci škodíte: Jakou potravou ublížíte srnkám, veverkám, ptákům, kachnám nebo labutím?

Co nepatří do krmelce?

Mnoho lidí svou zimní procházku lesem spojí také s krmením zvěře. Někdo ani moc nepřemýšlí, co si s sebou do pytlíku vezme, a následně to vysype přímo do krmelce. Takové chování je ale nezodpovědné a může divokým zvířatům způsobit velké zdravotní problémy, v některých případech i smrt.

Pokud nechcete ublížit lesní zvěři, způsobit jí zažívací potíže a v nejhorším případě smrt, měli byste vědět, co do krmelce rozhodně nepatří.

Nač dávat při krmení zvěře pozor:

Zvěř nekrmte ničím, co by mohlo natáhnout vlhkost a následně rychle zplesnivět nebo se zkazit.

Pečivo jen sušené, nesolené a bez jakékoliv náplně. Zapomeňte na zbytky vánočky s marmeládou nebo plněné donuty. Povolený je jen sušený chleba. Nedávejte však do krmelce celý bochník, ale nakrájejte ho na menší kousky. V žádném případě nesmí být pečivo plesnivé. Pečivo do krmelce patří jen v době, kdy mrzne. Při oblevě by mohlo rychle zplesnivět.

Z obilovin volte pouze oves. Jiné obiloviny způsobí zvířatům nadměrné nadýmání a vážné trávicí obtíže.

Zapomeňte na plesnivé ovoce a zeleninu. Lehce nahnilé kousky však nevadí.

Zbytky z domácnosti zvířatům nedávejte. Lidská strava jim nepatří. Cukroví, bramborový salát, zkaženou šunku a další podobné potraviny raději vyhoďte do koše.

Kaštany ano, ale s mírou. Kaštany jsou pro zvířata vhodná. Když jich ale budou mít pod nosem velké množství, mohou být toxické a zvířeti ublížit. Například daňci zhltají vše, co mají pod nosem. Po takové dobré svačince mohou ale zemřít.

Jen přiměřené množství dobrůtek! I tady platí pravidlo, že všeho moc škodí. Pokud jdete kolem krmelce a vidíte, že je plný, pak jej raději obejděte a navštivte o pár dnů později. Potraviny se zde zbytečně kazí a následně mohou být zvířatům nebezpečné. Díky vaší uvážlivosti také zabráníte nevhodnému přejídání.