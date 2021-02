Čínský horoskop 2021 pro každé znamení: Kdo může čekat výjimečný rok?

Čínský rok 2021 je ve znamení kovového Buvola. Co přinese jednotlivým znamením, bude už radostnější než ten loňský? Pod horoskopem pro každé znamení najdete ještě na videu předpověď Jiřího Čermáka, lektora, poradce a kouče feng-ren-šuej.

Bez práce to nepůjde Rok 2021 bude přát systematickému dosahování cílů. Buvol je symbolem tvrdé práce, racionálního přístupu a odhodlání, letos se k němu ještě připojí prvek kov znamenající koncentrovanou energii, vůli, systém a pořádek. Po předchozím chaotickém roku začneme vidět směr, kterým bychom se v budoucnu mohli ubírat. Doba je ideální pro nové začátky – podnikání, vztahu, početí dítěte. Všechno, co může vás a váš život jednou provždy změnit, se uděje právě letos. Buvol je pracovitý, bez vlastního přičinění nic nepůjde, myslete na to. Mrkněte na video, co můžeme čekat v dalších kapitolách, pak na horoskop pro jednotlivá znamení:

Krysa (narození v roce 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Bude mít příležitost najít cestu z nejtěžších situací. Hlavní je zůstat opatrný, sledovat, kam vítr fouká, a neztratit bdělost. Úspěch bude často záviset na tom, jestli se dokážete ovládat. Příležitostí bude spousta, rozhodnout se ale budete muset sami. Snažte se být objektivní, a pokud to bude nutné, nevyhýbejte se pomoci zvenčí. V osobních vztazích by vás mohlo čekat osudové setkání. Pokud budete moct volit mezi pocity a rozumem, hlasujte pro rozum. Občas budete muset překročit svůj vlastní stín, ale vyplatí se to, získáte to, o čem sníte. Mrkněte na video, co dalšího vás čeká:

Buvol (narození v roce 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Buvoly čeká spousta nových koníčků, finanční úspěchy i významné změny. Jde o rok vašeho znamení, takže se okolnosti často vyvinou ve váš prospěch, i když se někde zmýlíte. Bez vlastního úsilí ale nepůjde nic a mějte na paměti, že čím větší bude váš cíl, tím víc snahy budete muset vyvinout. Nedělejte rychlé závěry a jednejte důsledně, i když se vás okolí třeba bude snažit svést z cesty. Zvažte všechny možnosti a dejte přednost dlouhodobějším cílům před těmi krátkodobými. Stejně jako pro Krysu ani pro vás nebude rozhodnutí učiněné jen na základě emocí to pravé. Okolnosti možná budou vyžadovat, abyste šli proti davu a dělali drastická rozhodnutí. Mrkněte na video, co dalšího vás čeká:

Tygr (narození v roce 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Připravte se na změny, tenhle rok bude rozhodně výjimečný a jen tak na něj nezapomenete. Obtížné situace neřešte z pozice síly (to umíte), nechte sílu jako poslední možnost, když už nevíte, kudy kam. Na druhou stranu – pokud se k něčemu rozhodnete, téměř okamžitě uvidíte důsledky, které to ponese. Je to plus, pokud potřebujete rychlou zpětnou reakci, a nevýhoda ve chvíli, kdy je výhodou spíš důkladně promyšlený postup. Mrkněte na video, co dalšího vás čeká:

Zajíc (narození v roce 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Hurá, tenhle rok pro vás bude, co se peněz týká, nejúspěšnějším za posledních mnoho let. Připravte se na všechno, na co ještě nejste připravení. Pokud nepodnikáte, měli byste se do něčeho pustit. Nebo si alespoň ke stávajícímu zaměstnání začít přivydělávat. Zajímavá životní etapa je před vámi. Ačkoli na začátku roku můžete ještě tápat, rychle se ukáže, kudy se váš život bude ubírat. Dejte si pozor na veškeré dokumenty, dvakrát kontrolujte vše, co se bude týkat jakýchkoli důležitých papírů. V oblasti vztahů byste se naopak na důvěru měli spolehnout a opřít se o ni jako o pevný sloup. Mrkněte na video, co dalšího vás čeká:

Drak (narození v roce 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Štěstí a dobré vyhlídky do budoucna vás budou provázet celý rok kovového Buvola. Přestože okolnosti pro vás budou někdy nekompromisní a někdy až kruté, budete mít dostatek příležitostí a motivace stát se vítězem ve všem, do čeho se pustíte. Nesnažte se ale dosáhnout všeho najednou, nebo nebudete mít nic. Energie Buvola je jinová, pasivní a vy jako Drak se budete muset ovládat mnohem častěji, než by se vám líbilo. Doma to nebude problém, ale kdo ještě nemá svou druhou polovičku a je sám, bude možná potřebovat kurz sebeovládání. Nesnažte se využít každou příležitost, která bude k dispozici, spousta z nich nebude k ničemu a vy byste se jen honili za iluzemi. Co se týká financí, budete-li s nimi zacházet rozumně, bude se jednat o stabilní období. Mrkněte na video, co dalšího vás čeká:

Had (narození v roce 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Dobrá zpráva, okolnosti se často uspořádají přesně tím způsobem, který vám bude vyhovovat, což se v jakýchkoli obtížných situacích bude velice hodit. Snadno překonáte velkou konkurenci. Štěstí bude na vaší straně, ale nespoléhejte na to, že vám vyjde každý riskantní krok. Buvol je pracovitý a Had, pokud chce, také. Velká část vaší pozornosti se letos bude soustředit na práci. Jde o vynikající příležitost pustit se do podnikání, pokud o tom už nějakou dobu přemýšlíte. Soukromí bude ale dál důležitou součástí vašeho života. Rodinně založené Hady čeká letos příjemné překvapení. Mrkněte na video, co dalšího vás čeká:

Kůň (narození v roce 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Slibný, ale nelehký rok plný transformace vnitřní i vnější čeká zrozence ve znamení Koně. Jenže – kdo si může dovolit měnit okolnosti podle vlastního uvážení? Jen Koně a jen letos. I tak ale můžou nastat okamžiky, kdy budete muset hledat alternativní řešení. Nevadí. Obecně letos budete flexibilní a adaptabilní, což vás vystřelí do výšek a otevřou se vám nové příležitosti a možnosti. Abyste byli co nejúspěšnější, budete muset trošku zkrotit svou koňskou náturu rozběhnout se na vedlejší, jistě zelenější pastvinu, ale postupovat kupředu systematicky, krok za krokem. Možná se výsledky neobjeví tak rychle, jak by se vám líbilo, ale všechno nakonec dobře dopadne. Mrkněte na video, co dalšího vás čeká:

Koza (narození v roce 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Čeká vás rozporuplný rok, který ale nebude postrádat romantiku. Kozy si užijí, dosáhnou toho, co chtějí, a přestojí spoustu zkoušek, které prověří jejich charakter. Připravte se na výzvy, a pokud máte nějaké trumfy, připravte si je do rukávu, ať je můžete ve správnou chvíli vytáhnout. Neztrácejte koncentraci a situace se vám nikdy nevymkne z kontroly. Co se týká vztahů, bude pro vás tohle období spojené s hlubokými zkušenostmi. Nezapomeňte také, že všechno má řešení! Mrkněte na video, co dalšího vás čeká:

Opice (narození v roce 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) Opice budou mít nestabilní začátek roku, dynamický prostředek a relativně vyrovnané finále. Celý rok se vám vyplatí dopřávat sluch rozumu a také spolupracovat s ostatními znameními, které vám budou tak či onak nápomocná k dosažení vašich cílů. Rok je vhodný pro osobní růst a řešení finančních problémů. Můžete si užívat nebo hodně pracovat, je to na vás. Omezení budou pro tenhle rok pro vás minimální. Všechno bude letos jednodušší, než si myslíte, a příznivé okolnosti budou stát na vaší straně. Mrkněte na video, co dalšího vás čeká:

Kohout (narození v roce 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) Kohouti můžou začít slavit, čeká je jeden z nejlepších roků za mnoho let. Ve velké většině případů vám bude všechno hrát na ruku. Tohle období slibuje nové vyhlídky, důležité známosti, úspěšnou kombinaci okolností v práci a velkou úroveň vzájemného porozumění v oblasti osobních vztahů, z čehož budou těžit hlavně rodinně založení Kohouti. Letos budete schopni rychle vyřešit všechny staré konflikty a zabránit vzniku nových. Budete se moci plně soustředit na své vlastní plány a pocity, v podnikání vás čekají speciální výhody. Svět se zkrátka letos přizpůsobí vám. Užijte si to! Mrkněte na video, co dalšího vás čeká:

Pes (narození v roce 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) Zajímavý rok a stabilní období, kdy se budete moci realizovat a také radikálně změnit situaci. Spolehněte se na svoje schopnosti, v profesi na intuici a spontánnost. A taky se připravte na to, že budete muset tvrdě pracovat a přijmout hodně zodpovědnosti. Výsledek ale pak splní a předčí vaše očekávání a dá vám příležitost rozvíjet se hned v několika oblastech najednou. I v osobních vztazích bude mít každá situace hned několik řešení. Kterou zvolíte? Mrkněte na video, co dalšího vás čeká: